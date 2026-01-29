Cadena estadounidense Gulf debuta en la Región del Biobío con cuatro estaciones de combustible y proyecta otras 16 aperturas para este año
La marca de combustibles, operada en el país por Combustibles Cabal, alcanzó las 15 estaciones a nivel nacional. La firma delineó su hoja de ruta para 2026, la cual contempla fortalecer su presencia local como parte de un plan para sumar 1.000 puntos en Latinoamérica hacia 2030.
La compañía internacional de combustibles Gulf dio un nuevo paso en su plan de expansión en el mercado chileno. La firma concretó su arribo a la zona sur del país con la inauguración de cuatro nuevas estaciones de servicio en la Región de Biobío, hito que le permite alcanzar un total de 15 ubicaciones operativas a nivel nacional.
Las nuevas estaciones se ubican en puntos estratégicos de la Provincia de Biobío: en la comuna de Antuco, la operación se sitúa en Los Carrera 983; en Quilleco, en Arturo Prat 500; mientras que en Los Ángeles se sumaron dos puntos de venta, uno en el sector Las Trancas (Las Trancas 1699) y otro en Paillihue (Avenida Los Carrera 1402). Con esto, la marca extiende una red que ya tenía presencia en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
La operación de la marca estadounidense en Chile está en manos de Combustibles Cabal. Su gerente general Michael Kohn, destacó la importancia estratégica de entrar a la región. ”Ya son 15 estaciones Gulf operando en Chile y seguiremos creciendo ya que tenemos muchas novedades y nuevas inauguraciones proyectadas para este año”, señaló el ejecutivo.
La ruta para 2026
El aterrizaje en Biobío es solo la primera fase del plan anual de la compañía. De cara a lo que resta del ejercicio del 2026, Gulf proyecta la inauguración de 16 nuevas estaciones de servicio en distintos puntos del país, consolidando un rito de crecimiento acelerado tras su llegada al mercado local en 2023.
La estrategia local se alinea con las ambiciones regionales de la matriz. A nivel latinoamericano (donde ya operan en Argentina, Brasil y Perú, además de Chile), la meta es alcanzar los 1.000 establecimientos hacia 2030.
A la inauguración de las nuevas plazas asistieron autoridades locales, entre ellas el alcalde de Quileco, Claudio Solar, quien valoró la llegada de un nuevo competidor al mercado de combustibles en la zona, destacando el impacto en la oferta de servicios para la comunidad.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
