Cadena estadounidense Gulf debuta en la Región del Biobío con cuatro estaciones de combustible y proyecta otras 16 aperturas para este año

La marca de combustibles, operada en el país por Combustibles Cabal, alcanzó las 15 estaciones a nivel nacional. La firma delineó su hoja de ruta para 2026, la cual contempla fortalecer su presencia local como parte de un plan para sumar 1.000 puntos en Latinoamérica hacia 2030.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 17:20 hrs.

