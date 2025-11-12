Nuevo atentado a industria forestal: Corma repudia ataque y llama a autoridades a desarticular bandas terroristas
El incidente, que según datos de Corma sería el número 515 desde 2014, afectó al predio El Peral de Forestal Arauco, donde desconocidos quemaron dos vehículos (una camioneta y un furgón), además de maquinaria.
El presidente de Corma Biobío - Ñuble, Alejandro Casagrande, alzó la voz ante un nuevo ataque incendiario ocurrido este miércoles en un predio de la empresa Arauco en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.
“Los actos de violencia, lo que están generando es muerte y terror en la provincia de Arauco, además de impactar negativamente en el desarrollo de las actividades productivas”, señaló el líder del gremio forestal.
El atentado, que según datos de Corma sería el número 515 desde 2014, impactó el predio El Peral de Forestal Arauco, donde desconocidos quemaron dos vehículos (una camioneta y un furgón), además de maquinaria. En el lugar, se encontró también un lienzo reivindicativo del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el mismo que este fin de semana se atribuyó los atentados de La Araucanía, exigiendo justicia mapuche para Miguel Llanquileo, Luis Tranamil. Alex Lemun, Yordan LLempi, Camilo Catrillanca, Ercik Montoya y Alejandro Liguen.
De acuerdo a información recopilada por Radio Biobío de Concepción, “al predio habrían ingresado entre 10 y 12 sujetos encapuchados y armados que intimidaron a una treintena de trabajadores que estaba en la faena forestal”.
Casagrande hizo un llamado urgente a las autoridades “para que logren desarticular las bandas terroristas organizadas que operan en la macrozona sur”, destacando que es necesario “ponerle fin por el bien de las personas que habitan las comunas de la macrozona sur”.
Desde el Gobierno, se había emitido una alerta a empresas contratistas por juicios y conmemoraciones en curso, sugiriendo tomar resguardos.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
