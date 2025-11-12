Click acá para ir directamente al contenido
Nuevo atentado a industria forestal: Corma repudia ataque y llama a autoridades a desarticular bandas terroristas

El incidente, que según datos de Corma sería el número 515 desde 2014, afectó al predio El Peral de Forestal Arauco, donde desconocidos quemaron dos vehículos (una camioneta y un furgón), además de maquinaria.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 17:55 hrs.

