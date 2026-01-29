Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Nuevo pago electrónico en transporte público del Gran Concepción reducirá evasión, elevará seguridad y mejorará condiciones laborales de choferes

La licitación para implementar y operar el sistema de recaudación de una flota de 1.800 buses fue adjudicada a Buspay y contempla una inversión estatal cercana a $ 750 millones anuales durante todo el período de la concesión.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 18:55 hrs.

transporte Concesiones Licitaciones pasajes Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Nuevo pago electrónico en transporte público del Gran Concepción reducirá evasión, elevará seguridad y mejorará condiciones laborales de choferes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
2
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
3
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
4
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
5
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
6
Mercados

Dólar cae y se instala apenas bajo $ 860 al final de una sesión volátil marcada por el significativo auge del cobre
7
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
8
Mercados

IPSA cierra a la baja luego que Wall Street cayera arrastrado por el sector tecnológico tras proyecciones de Microsoft
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete