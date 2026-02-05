SMA formula cargos contra empresa maderera ITI Chile por incumplimientos ambientales en planta de Coronel
El ente detectó la superación de límites de material particulado y fallas en los protocolos de preemergencia en la planta ubicada en la Región del Biobío.
Noticias destacadas
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa ITI Chile S.A., tras detectar una serie de incumplimientos a la normativa ambiental vigente en su planta manufacturera de productos de madera, ubicada en el Parque Industrial de Coronel, Región del Biobío.
La acción del regulador se enmarca en la fiscalización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) Concepción Metropolitano, instrumento que rige a las industrias de la zona para controlar la saturación ambiental.
El detalle de las infracciones
De acuerdo a la investigación, la infraccion más compleja fue clasificada como grave y se constató tras un muestreo isocinético realizado el 6 de noviembre de 2024. En dicha instancia, la autoridad verificó la superación del límite máximo de emisión de material particulado permitido por el PPDA en la caldera denominada "SSCONC-17".
Adicionalmente, el organismo formuló dos cargos leves relacionados con la gestión operativa. El primero responde al incumplimiento de las medidas de reducción de uso de combustible durante los episodios de preemergencia ambiental registrados los días 8, 9 y 10 de julio de 2024. El segundo cargo se imputó por no presentar ante la SMA las mediciones necesarias que acreditaran el cumplimiento normativo de emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para dos de sus calderas.
La visión de la autoridad
Sigrid Scheel, jefa de la Oficina Regional de la SMA en el Biobío, explicó el alcance de la medida: "A través de las fiscalizaciones en terreno y el análisis posterior, fue posible constatar una serie de incumplimientos a las medidas establecidas en el PPDA Concepción Metropolitano. Resulta fundamental recordar que los titulares deben cumplir con la normativa de control de emisiones para fuentes fijas, ya que estas medidas buscan reducir la contaminación atmosférica y proteger la salud de las personas".
Próximos pasos para la empresa
Tras la notificación, ITI Chile S.A. enfrenta ahora dos caminos administrativos: dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento o bien de 22 días hábiles para formular sus descargos y defenderse de las imputaciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete