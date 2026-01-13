Tras más de tres décadas, el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt volverá ofrecer vuelos internacionales

Tras el fallido intento de Sky de lanzar una ruta Puerto Montt - Bariloche, en abril del año pasado, un acuerdo coordinado entre el gobernador de Los Lagos, el alcalde de Puerto Montt y los organismos involucrados, permitirá volver a atender destinos fuera del país a partir de marzo de este año.

Con una pista de más de 2.600 metros de largo y 45 metros de ancho, capaz de recibir hasta un Boeing 737, el aeropuerto El Tepual, en la Región de Los Lagos, conserva todavía su condición como terminal internacional.

Sin embargo, desde fines de la década de los años ’90 que desde su loza no despegan aviones con destinos fuera de Chile.

En abril del año pasado, Sky anunció con bombos y platillos que el aeropuerto retomaría su vocación internacional con una nueva ruta Puerto Montt – Bariloche, en Argentina. Pero en medio de la campaña comercial y con pasajes ya vendidos, el plan debió anularse debido a dificultades operacionales, ya que el terminal carecía de instalaciones adecuadas para el trabajo de funcionarios de aduanas, caniles para los perros del SAG y del equipamiento adecuado para resguardar la seguridad.

Pero el ansiado anhelo finalmente podrá concretarse en marzo, luego que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) liberara un pago de $ 146 millones para financiar la compra de un escáner de equipaje, una pieza fundamental para habilitar esta clase de vuelos.

El anuncio forma parte del acuerdo alcanzado por el gobernador regional Alejandro Santana, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraigt y el diputado Mauro González, junto a funcionarios del servicio de Aduanas, del SAG y de la Policía de Investigaciones.

El proyecto contempla, en una primera instancia, retomar desde marzo, los vuelos internacionales con una ruta a Bariloche y otra a algún punto en Brasil.

El alcalde Wainraigt detalló que el recinto ya cuenta con nuevas instalaciones para su operación mientras que el diputado hizo un llamado a las aerolíneas a retomar sus planes.