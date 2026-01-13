Tras más de tres décadas, el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt volverá ofrecer vuelos internacionales
Tras el fallido intento de Sky de lanzar una ruta Puerto Montt - Bariloche, en abril del año pasado, un acuerdo coordinado entre el gobernador de Los Lagos, el alcalde de Puerto Montt y los organismos involucrados, permitirá volver a atender destinos fuera del país a partir de marzo de este año.
Noticias destacadas
Con una pista de más de 2.600 metros de largo y 45 metros de ancho, capaz de recibir hasta un Boeing 737, el aeropuerto El Tepual, en la Región de Los Lagos, conserva todavía su condición como terminal internacional.
Sin embargo, desde fines de la década de los años ’90 que desde su loza no despegan aviones con destinos fuera de Chile.
En abril del año pasado, Sky anunció con bombos y platillos que el aeropuerto retomaría su vocación internacional con una nueva ruta Puerto Montt – Bariloche, en Argentina. Pero en medio de la campaña comercial y con pasajes ya vendidos, el plan debió anularse debido a dificultades operacionales, ya que el terminal carecía de instalaciones adecuadas para el trabajo de funcionarios de aduanas, caniles para los perros del SAG y del equipamiento adecuado para resguardar la seguridad.
Pero el ansiado anhelo finalmente podrá concretarse en marzo, luego que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) liberara un pago de $ 146 millones para financiar la compra de un escáner de equipaje, una pieza fundamental para habilitar esta clase de vuelos.
El anuncio forma parte del acuerdo alcanzado por el gobernador regional Alejandro Santana, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraigt y el diputado Mauro González, junto a funcionarios del servicio de Aduanas, del SAG y de la Policía de Investigaciones.
El proyecto contempla, en una primera instancia, retomar desde marzo, los vuelos internacionales con una ruta a Bariloche y otra a algún punto en Brasil.
El alcalde Wainraigt detalló que el recinto ya cuenta con nuevas instalaciones para su operación mientras que el diputado hizo un llamado a las aerolíneas a retomar sus planes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni
Si bien el precio se mantiene en reserva, la compañía fue valorizada en US$ 26 millones al momento de la transacción, tras ser parte de la cartera de Grupo Loa por más de 10 años.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.
Corfo: empresas han logrado rebajas tributarias de unos $ 300 mil millones por uso de Ley I+D desde 2008
En 2025, la agencia pública certificó 114 proyectos de compañías, equivalentes a más de $ 268 mil millones, el segundo monto más alto desde su promulgación. Los sectores de minería y metalurgia extractiva lideraron su uso el año pasado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete