Pasmar, de Jack Mosa, retoma construcción de emblemática Torre Costanera en Puerto Montt y sella acuerdo con Hilton para operar hotel

El edificio más alto del sur, de 30 pisos, cuya construcción fue suspendida durante el estallido social, contempla una inversión de US$ 70 millones y albergará un proyecto de uso mixto, que incluirá además un centro de convenciones para 1.000 personas y un desarrollo multifamily.

El edificio más alto del sur de Chile, ubicado en la ampliación del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, finalmente tiene fecha de reactivación y un proyecto definido.

El Grupo Pasmar, controlador del centro comercial, reveló a DF Regiones los detalles de un acuerdo con la cadena estadounidense Hilton para operar un hotel en la torre de 30 pisos. Según confirmó el gerente general del holding, Jack Mosa, la inversión total asciende a US$ 70 millones, monto que será asumido por la compañía local.

La torre, cuya obra gruesa es visible desde gran parte de la ciudad, permanecía detenida desde fines de 2019, tras una paralización que se originó en el contexto del estallido social y posterioirmente se extendió indefinidamente debido a la incertidumbre económica por la pandemia del Covid-19.

Si bien la llegada de la cadena se había rumoreado en la zona, Mosa precisó el modeló de negocio: Pasmar construirá y la franquicia de Hilton bajo la marca Garden Inn, un formato enfocado especialmente en negocios y turismo.

"Se hizo una búsqueda que incluyó varias cadenas de prestigio internacional para completar la oferta existente en la zona sur", explicó el ejecutivo, añadiendo que el proyecto generará 300 empleos durante su construccón y 200 en la fase de operación.

Cronograma y características

El proyecto busca dejar atrás el estigma de “elefante blanco” que las autoridades locales habían atribuido a la obra gruesa inconclusa. Según Mosa, el desarrollo se encuentra en la etapa final de la planificación técnica. “El inicio de obras está prevista para el primer semestre de 2026, y se proyecta que el hotel esté en funcionamiento en 2027”, afirmó.

La torre tendrá un carácter de uso mixto. De sus 30 pisos, una parte albergará las 220 habitaciones del hotel, mientras que destinará espacio para 70 departamentos bajo el formato multifamily (renta residencial), orientados a ejecutivos o académicos de larga estadía, con accesos diferenciados.

Además, contempla un restaurante panorámico en el último piso y un centro convenciones con capacidad para mil personas, con lo cual buscan posicionar a la capital de Los Lagos como un polo para congresos y turismo de reuniones en la macrozona sur.

“La llegada de Hilton representa un salto cualitativo en la infraestructura hotelera de la ciudad, y contribuye a posicionar a Puerto Montt como una plaza confiable para la inversión internacional”, señaló Mosa, destacando que ven a la ciudad en una "nueva etapa de crecimiento".

Planes para el ex-Homecenter

En paralelo al hito de la Torre Costanera, el grupo inmobiliario adelantó planes para otro paño estratégico de la ciudad: el terreno del exhomecenter en la entrada norte de Puerto Montt.

Mosa confirmó que están proyectando destinar esa superficie a un desarrollo enfocado en "entretenimiento y logística", como parte de una estrategia de revitalización de ese acceso en coordinación con el plan público-privado "Todos Reactivamos Puerto Montt".