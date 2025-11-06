Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones
Regiones

Los vínculos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago con las regiones

Desde el litio en el norte hasta la celulosa y el salmón en el sur, la geografía económica define buena parte del pulso de la bolsa.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 10 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Sofía Fuentes Bolsa chilena regiones inversionistas
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

28 empresarios que marcan los negocios de norte a sur
2
Regiones

“La merluza negra”: un delito de US$ 65 millones que asfixia la inversión en Biobío
3
Señal DF

Larroulet y la elección: “El ganador deberá mantener unida a la coalición del Rechazo y sumarla a los equipos del nuevo Gobierno”
4
Regiones

Minera Paicaví y su apuesta por el oro del Maule
5
DF MAS

El club de Porsche que se prepara para abrir en Nueva Costanera
6
DF MAS

La comida favorita de Fintual se convierte en restaurant Los obispos
7
Regiones

Juan Carlos Toledo Della Riva, director de Hoteles Terrado: “Se ha instalado una percepción negativa algo exagerada en torno a la seguridad regional”
8
DF MAS

Aurelio Montes: “Es mi obsesión potenciar India al máximo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete