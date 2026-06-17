Patagonia Camp, "glamping" de lujo en Torres del Paine, es reconocido como segundo mejor hotel del mundo en ranking de TripAdvisor
Con tarifas que alcanzan los US$ 2.500 diarios y un formato premium all inclusive, el complejo hotelero ubicado dentro del parque nacional, superó a destinos tradicionales como el Caribe y Maldivas en la medición anual de la plataforma de turismo.
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Patagonia Camp, un exclusivo complejo hotelero inserto en el Parque Nacional Torres del Paine, fue reconocido como el Mejor Hotel de Sudamérica y segundo del mundo en el ranking Travelers' Choice Best of the Best 2026 de la plataforma de turismo internacional TripAdvisor.
Este es el sexto año consecutivo que Patagonia Camp es considerado en la medición, y en 2025 había aparecido en el puesto 19. Sin embargo, viene siendo destacado desde 2013 cuando fue designado como el Mejor Hotel Pequeño de Chile, para luego, en 2021, liderar a nivel global como la Mejor Estadía Safari del Mundo y en 2023 obtener el primer lugar mundial en la categoría de Hoteles Inusuales.
TripAdvisor es la mayor plataforma de turismo del mundo, con más de 8 millones de proveedores registrados. Los reconocimientos que entrega se basan exclusivamente en las reseñas de los pasajeros en los últimos 12 meses. A través de este mecanismo, alojamientos, restaurantes y atracciones crean su reputación corporativa en la industria internacional.
Para el gerente de la hotelera, Rafael Villarroel, este nuevo galardón “reafirma la propuesta de valor de un negocio que inició sus operaciones en 2007. Nos compara con nuestros pares, son más de 8 millones de hoteles. Imagínate, salir segundo a nivel mundial es increíble”.
Campamento de lujo
La administración hotelera responde a una sociedad anónima, formada por empresarios chilenos a quienes los unió por su afición a la naturaleza. Este grupo, se encarga además de gestionar los servicios de otros dos hoteles: La Casona de la Viña Matetic y la Estancia Cerro Guido, también en Magallanes.
En el caso de Patagonia Camp, las casi 150 personas que componen el staff, prestan servicios bajo un formato de programa con todo incluido. El hotel recibe visitantes manera exclusiva entre octubre y mayo, debido a los requerimientos de mantención y a las inclemencias del clima invernal del extremo austral. En esos meses la propuesta combina vistas al lago Toro y a Cuernos del Paine, con gastronomía de autor e identidad local.
Su arquitectura escapa al concepto tradicional de un all inclusive de lujo, pues fusiona el concepto de glamping en medio del majestuoso paisaje magallánico, con el confort y calidez de la hotelería tradicional.
Las 23 habitaciones son yurts, carpas de tela usadas por los pueblos nómades de Mongolia, pero acondicionadas para que la experiencia del viajero sea de un estándar internacional. Cada una de ellas se distribuyen en los 900 metros cuadrados que posee el hotel y se conectan entre sí, y con el resto de las instalaciones, a través de pasarelas cubiertas por bosque nativo.
Quienes llegan son viajeros mayoritariamente de Estados Unidos, Inglaterra, Australia y diversos países de Europa y Latinoamérica, con alto poder adquisitivo, pues los valores diarios de la estadía fluctúan entre US$ 1.500 y US$ 2.500 por persona. Cada estadía es de mínimo tres noches, para que los visitantes recorran y disfruten las 34 mil hectáreas que rodean las Torres del Paine y sus alrededores.
Sello Huella Chile
Según explica el gerente, el éxito internacional del proyecto y su valor de marca es la gestión sustentable de la actividad turística. “Nuestra operación ejecuta diariamente 77 acciones sustentables medibles”; por ejemplo, sólo el 5% de los procesos consideran el uso de plásticos, gestiona sus residuos orgánicos mediante compostaje con lombrices californianas y una cadena de abastecimiento que concentra el 70% de sus compras a proveedores locales.
A esto se suman inversiones en innovación tecnológica como la implementación de una planta biológica que procesa, sin uso de químicos, el agua utilizada, para luego recircularla al medioambiente purificada desde las napas subterráneas. Y desde 2025 opera un circuito de lavado de automóviles que permite reutilizar el agua hasta diez veces antes de destinarla a un alcantarillado ecológico.
El conjunto de medidas mitigatorias le ha permitido a la empresa avanzar en la medición certificada de su huella de carbono, con miras a la neutralidad en 2026. El primer registro fue certificado por el programa Huella Chile en 2024.
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