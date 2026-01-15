Click acá para ir directamente al contenido
Sociedad administradora de Zona Franca de Punta Arenas pagará más de $ 4.700 millones al fisco regional por el precio de la concesión en 2025

El monto representa un alza de 3,4% respecto del ejercicio anterior y consolida al recinto libre de impuestos como la franquicia tributaria que genera el mayor retorno social en la zona austral, acumulando aportes por sobre los $ 43.500 millones desde el inicio del contrato, en 2008.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 18:35 hrs.

