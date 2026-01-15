Sociedad administradora de Zona Franca de Punta Arenas pagará más de $ 4.700 millones al fisco regional por el precio de la concesión en 2025
El monto representa un alza de 3,4% respecto del ejercicio anterior y consolida al recinto libre de impuestos como la franquicia tributaria que genera el mayor retorno social en la zona austral, acumulando aportes por sobre los $ 43.500 millones desde el inicio del contrato, en 2008.
Noticias destacadas
Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), operadora de la Zona Franca de Punta Arenas, anunció un pago de $ 4.713 millones al Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, correspondiente al ejercicio de la concesión durante 2025.
La cifra representa un incremento de 3,4% en comparación con el periodo anterior y equivale a 28% de los ingresos brutos de la compañía ligada al empresario Claudio Fisher Llop. Los recursos serán trasferidos para su reinversión a través del Fondo Nacional del Desarrollo Regional (FNDR).
Con esta operación, sumada al pago inicial y los flujos acumulados desde el comienzo del contrato, en 2008, la concesionaria ha entrado al fisco de Chile más de $ 43.500 millones, consolidando al recinto franco como la franquicia tributaria que genera el mayor retorno social en la zona austral.
“El pago de más de $ 4.700 millones es un monto equivalente a toda la inversión regional en equipamiento de salud durante 2025. Son recursos que se quedan en Magallanes y se traducen en desarrollo”, señaló el gobernador regional, Jorge Flies.
Por su parte, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, valoró los resultados como una señal de madurez del modelo de concesión. “De forma consistente, Zona Franca ha ido elevando su aporte al desarrollo regional. Hoy somos la franquicia tributaria que mayor retorno social genera en Magallanes, con recursos concretos que se transforman en inversión pública para la región”, destacó el ejecutivo.
Repunte de ventas y efecto trasandino
En términos operacionales, el recinto libre de impuestos registró un ejercicio 2025 marcado por una fuerte reactivación del consumo y la logística, con ventas por más de $ 450 millones, una expansión de 8,3% respecto de 2024.
El análisis por segmentos revela que el principal motor del desempeño fueron los locales comerciales, que facturaron un récord histórico de $ 300.286 millones, un alza de 9,1%, y aportaron dos tercios de toda la actividad del reciento. Asimismo, los depósitos públicos mostraron un aumento de 13,1% con ventas por $ 98.260 millones, cifra asociada a una mayor demanda por bienes de capital e intermedios para la industria regional.
Sin embargo, uno de los datos más reveladores del balance fue el comportamiento de las reexpediciones. Este ítem experimentó un explosivo crecimiento de 171,4%, totalizando $ 3.227 millones. Este dinamismo se atribuye directamente al aumento de las exportaciones hacia la Patagonia argentina, reafirmando el rol logístico del recinto a escala binacional.
En la vereda opuesta, el rubro automotor fue el único que mostró números rojos, con una caída de 7,6 % en sus ventas, arrastradas por el segmento de vehículos menores.
Expansión, empleo e impacto público
El dinamismo comercial fue acompañado por una etapa de expansión física y de servicios. Durante el año pasado se concretaron 47 nuevas aperturas, incluyendo grandes tiendas e islas comerciales. Entre los hitos destacó la inauguración del Mercado Zonaustral, con 18 operadores gastronómicos y la llegada de marcas como Latam Airlines, KFC y Supermercados La Sal. Esta oferta renovada atrajo un flujo inédito del público, superando los 10,1 millones de visitas en el año, con un aumento promedio mensual de 842 mil personas.
El impacto en el mercado laboral también fue positivo. El Censo Laboral de diciembre de 2025 reportó 2.775 puestos de trabajo directos, un alza interanual de 3,1%, manteniendo una participación femenina de 53%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”
La experta en ciencia de datos y exejecutiva de Airbnb y Shopify, en su exposición en el Congreso Futuro abordó cómo los algoritmos influyen en lo que las personas "ven, compran y deciden".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete