Sociedad administradora de Zona Franca de Punta Arenas pagará más de $ 4.700 millones al fisco regional por el precio de la concesión en 2025

El monto representa un alza de 3,4% respecto del ejercicio anterior y consolida al recinto libre de impuestos como la franquicia tributaria que genera el mayor retorno social en la zona austral, acumulando aportes por sobre los $ 43.500 millones desde el inicio del contrato, en 2008.

Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), operadora de la Zona Franca de Punta Arenas, anunció un pago de $ 4.713 millones al Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, correspondiente al ejercicio de la concesión durante 2025.

La cifra representa un incremento de 3,4% en comparación con el periodo anterior y equivale a 28% de los ingresos brutos de la compañía ligada al empresario Claudio Fisher Llop. Los recursos serán trasferidos para su reinversión a través del Fondo Nacional del Desarrollo Regional (FNDR).

Con esta operación, sumada al pago inicial y los flujos acumulados desde el comienzo del contrato, en 2008, la concesionaria ha entrado al fisco de Chile más de $ 43.500 millones, consolidando al recinto franco como la franquicia tributaria que genera el mayor retorno social en la zona austral.

“El pago de más de $ 4.700 millones es un monto equivalente a toda la inversión regional en equipamiento de salud durante 2025. Son recursos que se quedan en Magallanes y se traducen en desarrollo”, señaló el gobernador regional, Jorge Flies.

Por su parte, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, valoró los resultados como una señal de madurez del modelo de concesión. “De forma consistente, Zona Franca ha ido elevando su aporte al desarrollo regional. Hoy somos la franquicia tributaria que mayor retorno social genera en Magallanes, con recursos concretos que se transforman en inversión pública para la región”, destacó el ejecutivo.

Repunte de ventas y efecto trasandino

En términos operacionales, el recinto libre de impuestos registró un ejercicio 2025 marcado por una fuerte reactivación del consumo y la logística, con ventas por más de $ 450 millones, una expansión de 8,3% respecto de 2024.

El análisis por segmentos revela que el principal motor del desempeño fueron los locales comerciales, que facturaron un récord histórico de $ 300.286 millones, un alza de 9,1%, y aportaron dos tercios de toda la actividad del reciento. Asimismo, los depósitos públicos mostraron un aumento de 13,1% con ventas por $ 98.260 millones, cifra asociada a una mayor demanda por bienes de capital e intermedios para la industria regional.

Sin embargo, uno de los datos más reveladores del balance fue el comportamiento de las reexpediciones. Este ítem experimentó un explosivo crecimiento de 171,4%, totalizando $ 3.227 millones. Este dinamismo se atribuye directamente al aumento de las exportaciones hacia la Patagonia argentina, reafirmando el rol logístico del recinto a escala binacional.

En la vereda opuesta, el rubro automotor fue el único que mostró números rojos, con una caída de 7,6 % en sus ventas, arrastradas por el segmento de vehículos menores.

Expansión, empleo e impacto público

El dinamismo comercial fue acompañado por una etapa de expansión física y de servicios. Durante el año pasado se concretaron 47 nuevas aperturas, incluyendo grandes tiendas e islas comerciales. Entre los hitos destacó la inauguración del Mercado Zonaustral, con 18 operadores gastronómicos y la llegada de marcas como Latam Airlines, KFC y Supermercados La Sal. Esta oferta renovada atrajo un flujo inédito del público, superando los 10,1 millones de visitas en el año, con un aumento promedio mensual de 842 mil personas.

El impacto en el mercado laboral también fue positivo. El Censo Laboral de diciembre de 2025 reportó 2.775 puestos de trabajo directos, un alza interanual de 3,1%, manteniendo una participación femenina de 53%.