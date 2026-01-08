Congestión en el Puerto de Iquique: naviera suiza MSC advierte a clientes posible desvío de carga a otros terminales

En una comunicación enviada a sus usuarios, la compañía señaló que “el terminal portuario ITI (Iquique Terminal Internacional) se encuentra enfrentando una situación severa de congestión, con niveles de ocupación y acumulación de carga que están afectando el flujo operacional del puerto”.

Mientras el concesionario y la Empresa Portuaria Iquique (EPI) despliegan medidas para normalizar la operación, en un año marcado por récords de transferencias, la naviera suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) alertó a sus clientes que parte de su carga de importación podría desviarse a otros puertos durante las próximas semanas.

En una comunicación enviada a sus usuarios, la compañía señaló que “el terminal portuario ITI (Iquique Terminal Internacional) se encuentra enfrentando una situación severa de congestión, con niveles de ocupación y acumulación de carga que están afectando el flujo operacional del puerto”.

En ese contexto, agregó que “durante las próximas semanas, la carga full de importación de MSC podría verse afectada y eventualmente ser descargada en otros puertos, lo cual se irá informando caso a caso”. La naviera solicitó además a sus clientes agilizar el retiro de las cargas para facilitar el flujo operacional y mitigar impactos en la cadena logística, advirtiendo que el escenario se mantendrá bajo monitoreo permanente.

Desde EPI señalaron que, frente a la contingencia, se activaron de inmediato medidas de apoyo al concesionario. Según indicaron, se pusieron a su disposición áreas de respaldo del terminal multioperado para colaborar con la gestión de ITI, con el objetivo de eficientar los flujos logísticos y responder a los requerimientos de los clientes. “Es importante mantener el prestigio y la reputación de nuestro puerto como destino para la gestión de cargas, por lo que resulta clave el aporte de los distintos actores de la cadena logística”, señalaron desde la empresa estatal, subrayando que el esfuerzo busca preservar el desempeño alcanzado durante 2025.

En la misma línea, el gerente comercial de ITI, Francisco Neira, explicó que el concesionario ha implementado una serie de medidas para resguardar la continuidad y seguridad de la operación, entre ellas la habilitación de nuevos espacios operativos en coordinación con EPI, la continuidad en los cambios de turno y el refuerzo en la disponibilidad de equipos. Según indicó, estas acciones ya han comenzado a mostrar resultados, con una mayor fluidez en los despachos y una recuperación progresiva del ritmo habitual de las operaciones.

El episodio se produce en un contexto de alto dinamismo para el sistema portuario local. Durante 2025, el Puerto de Iquique alcanzó su mayor nivel histórico de transferencia de carga, desempeño impulsado en gran parte por los volúmenes procesados por ITI, que movilizó más de 424 mil TEU en el año. La contingencia actual, sin embargo, vuelve a tensionar la capacidad operativa del terminal en un escenario de elevada demanda logística.