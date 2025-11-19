Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá
Tarapacá

Municipio de Iquique deberá devolver $ 3 mil millones a la Zofri tras fallo de la Corte Suprema por cálculo de contribuciones

La decisión tiene un duro impacto en las finanzas de la ciudad. El alcalde calificó la situación como “una segunda pandemia” porque obligará a devolver recursos que ya había sido utilizados o estaban contabilizados en el presupuesto 2026. Para el próximo año proyectan una caída cercana a $ 1.500 millones en recaudación.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 13:03 hrs.

ZOFRI Contraloría IQUIQUE Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Municipio de Iquique deberá devolver $ 3 mil millones a la Zofri tras fallo de la Corte Suprema por cálculo de contribuciones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
2
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
3
Mercados

Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF
4
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
5
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
6
Empresas

Cencosud estaría negociando compra de cadena de supermercados en Brasil para afianzar su operación en el sur de ese país
7
Regiones

¿Qué es el GloNi?, la innovación genética desarrollada en Chile que podría salvar a la industria local de aserraderos de la crisis
8
Economía y Política

Tras cumbre de economistas, Quiroz se abre a modificar recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete