Trabajadores portuarios no logran acuerdo con el Gobierno y este viernes se mantiene el paro en todo el país
La medida será adoptada por los casi 3 mil trabajadores adheridos a la movilización, a partir del segundo turno, que comienza a las 15:30 horas.
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Tras no lograr acuerdo con el Ejecutivo, la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) anunció la continuidad mañana viernes del paro que el gremio inició esta mañana.
Según la información entregada por la dirigencia, la medida adoptada por trabajadores de puertos entre Iquique y Puerto Natales continuará a partir de las 15:30 horas.
“La medida se decidió a esta hora, dado que no se ha recibido ningún llamado de la Subsecretaría del Interior”, explicaron y añadieron que el horario, que corresponde al segundo turno de la jornada, “da oportunidad a todos aquellos que buscan que el Gobierno entre razón y no siga apostando por ver”.
Cabe recordar que la suspensión de las faenas involucra a aproximadamente 3 mil trabajadores en todo el país, quienes representan un tercio de quienes desempeñan labores en los terminales marítimos chilenos.
“Extrema gravedad”
La paralización es, según explican desde Conatraport, una respuesta a la decisión de la subsecretaría del Interior, adoptada a mediados de junio, de la modificar unilateralmente los términos de un acuerdo vigente sobre la obtención de pensiones de gracia.
Para la confederación, el cambio constituye un hecho de "extrema gravedad", ya que excluye arbitrariamente a miles de trabajadores portuarios que cumplen exactamente con los mismos requisitos; por lo tanto, se rompería la “igualdad ante la ley y vulnera la libertad sindical garantizada en la constitución política”.
En la práctica, acusan que se transforma un beneficio del Estado en un "mecanismo de discriminación sindical", obligando indirectamente a los sindicatos a incorporarse a una organización específica si desean acceder a la pensión.
Asimismo, acusan que Chile estaría infringiendo los compromisos internacionales asumidos mediante los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales exigen al Estado mantener absoluta neutralidad y prohíben actos que induzcan la afiliación a una entidad determinada.
Paralización escalonada
La paralización iniciada a las 08:00 horas de este jueves se hizo efectiva durante el primer turno y se extenderá hasta 12:00 horas. Tras este bloque, los trabajadores retomaron sus faenas con normalidad, mientras que la coordinación nacional inició gestiones para evaluar eventuales respuestas por parte de La Moneda.
Al no tener respuesta, la organización continuará el cronograma definido para las movilizaciones, que será escalonado, de acuerdo a la obtención de respuestas satisfactorias.
Desde el gremio portuario insistieron en que de persistir la ausencia de soluciones concretas, la entidad convocará a una paralización de carácter indefinido.
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