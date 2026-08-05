Cámara Regional del Comercio de Valparaíso entrega a presidente Kast propuesta para crear Consejo Nacional Autónomo de Comercio Internacional

El mandatario inauguró este miércoles la trigésima edición del Encuentro Empresarial (30ee) Decodificando el Futuro, organizado por la CRPC. En la instancia, el gremio le hizo entrega de un plan de cinco ejes para fortalecer el desarrollo exportador de las regiones.

Con cerca de 800 asistentes comenzó este miércoles en Viña del Mar la trigésima edición del Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), una instancia que durante dos jornadas abordará los desafíos del empleo, la innovación, el turismo y el desarrollo económico.

El evento, denominado 30ee Decodificando el Futuro, fue inaugurado por el Presidente José Antonio Kast y contó con la participación del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, además de autoridades regionales, representantes del sector privado, académicos, emprendedores y especialistas nacionales e internacionales.

Una propuesta con cinco ejes

Durante la jornada, el presidente de la CRCP, Javier Torrejón entregó al mandatario una propuesta para crear el Consejo Nacional Autónomo de Comercio Internacional una nueva institucionalidad destinada a coordinar las políticas públicas relacionadas con el comercio exterior y la logística.

“Durante este encuentro tuve la oportunidad de entregar al Presidente de la República, José Antonio Kast, la Propuesta para impulsar una instancia nacional de coordinación estratégica del comercio internacional y la logística de Chile, cuyo principal planteamiento es la creación del Consejo Nacional Autónomo de Comercio Internacional”, indicó Torrejón.

La iniciativa considera que el nuevo organismo tenga un carácter técnico, autónomo y permanente, y que se encargue de diseñar, coordinar y evaluar una Estrategia Nacional de Comercio Internacional.

La iniciativa apunta a alinear las decisiones relacionadas con exportaciones, importaciones estratégicas, infraestructura, logística, digitalización, facilitación del comercio, atracción de inversiones y apertura de mercados. “Chile necesita una institucionalidad moderna que sitúe al comercio internacional como una prioridad estratégica de Estado. Por ello, proponemos un organismo técnico, autónomo y permanente, encargado de diseñar, coordinar y evaluar una Estrategia Nacional de Comercio Internacional para Chile”, sostuvo el dirigente.

El documento establece cinco ejes de trabajo. Estos consideran impulsar las exportaciones y la diversificación productiva, fortalecer la infraestructura y la logística, consolidar una coordinación permanente del Estado, promover la inversión y la innovación y reforzar el desarrollo exportador de las regiones. “Si queremos que Chile vuelva a crecer con fuerza, debemos entender que el comercio internacional no puede abordarse de manera fragmentada, sino como una verdadera política de Estado”, señaló Torrejón.

Preocupación por empleo regional

La situación del mercado laboral también marcó la primera jornada. Desde la CRCP advirtieron que el desempleo de dos dígitos y el avance de la informalidad están afectando la capacidad de recuperación económica de la Región de Valparaíso.

El gremio planteó la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar la inversión y fortalecer sectores intensivos en contratación, como la construcción, junto con ampliar la capacitación y la reconversión laboral.

“Para mí, hace un par de meses ya que estamos hablando de una crisis laboral. Es una realidad que impacta directamente la calidad de vida de las personas. Necesitamos medidas concretas para recuperar el empleo formal, incentivar la inversión y reactivar sectores intensivos en mano de obra, como la construcción. También debemos fortalecer la capacitación y la reconversión laboral para responder a los nuevos desafíos productivos de la región”, afirmó Torrejón.

Desde Corfo también destacaron el rol del encuentro como punto de conexión entre empresas, organismos públicos, instituciones académicas y emprendimientos con potencial de crecimiento.

“Este evento es fundamental para la región porque conecta a las empresas, al sector público, a la academia y a los emprendedores que hoy necesitan escalar. Ese es precisamente el objetivo de este tipo de encuentros: generar conexiones que impulsen el crecimiento del país y fortalezcan el desarrollo del ecosistema de innovación”, sostuvo el gerente de Relaciones Corporativas de Corfo, Santiago Marín.

Innovación, IA y turismo

La primera jornada incluyó la charla magistral El futuro se construye hoy, encabezada por el colombiano Daniel Bustamante y el director ejecutivo de Memética, Pablo Reyes, quienes analizaron las tendencias que podrían transformar a las organizaciones durante las próximas décadas.

La programación continuó con el seminario Disrupción empresarial, liderando el cambio, a cargo del cofundador y CEO de Innuba, David Alayón, y con un panel integrado por Laura Chicurel, de Innova 360, y Anthony Asp, de Klog.co.

El encuentro continuará este jueves con exposiciones y paneles dedicados al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los negocios, el futuro del turismo y las nuevas tendencias del comercio electrónico.