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Cámara Regional del Comercio de Valparaíso entrega a presidente Kast propuesta para crear Consejo Nacional Autónomo de Comercio Internacional

El mandatario inauguró este miércoles la trigésima edición del Encuentro Empresarial (30ee) Decodificando el Futuro, organizado por la CRPC. En la instancia, el gremio le hizo entrega de un plan de cinco ejes para fortalecer el desarrollo exportador de las regiones.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 19:30 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Cámara Regional del Comercio de Valparaíso entrega a presidente Kast propuesta para crear Consejo Nacional Autónomo de Comercio Internacional</p>

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