Mónica Zalaquett, Presidenta ejecutiva de Fedetur: Las plataformas de alojamiento “llegaron para quedarse, pero hay que regularlas para evitar la competencia desleal”

La ejecutiva compartirá su visión de la industria en el 30° Encuentro Empresarial “Decodificando el Futuro”, de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso.

El factor que está redefiniendo a la industria del turismo a nivel mundial “no son solo los atributos del territorio, sino la forma en que los viajeros descubren, comparan, eligen, reservan y luego recomiendan”, dijo la presidenta de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, respecto a los cambios que permitirán a la industria nacional ser más competitiva a nivel global.

Estos cambios, a su juicio, están ligados a los nuevos paradigmas utilizados por los viajeros para definir un destino, y donde las redes sociales y plataformas han reconfirgurado los criterios de búsqueda y decisión, transformado al turista de un mero consumidor a un promotor de los destinos.

Esa es la mirada que Zalaquett compartirá durante su participación en el 30° Encuentro Empresarial (30ee) Decodificando el Futuro, organizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, que se celebrará el 5 y 6 de agosto en el Casino Enjoy de Viña del Mar.

Promoción integrada

Para la presidenta de Fedetur, las nuevas tecnologías permiten planificar circuitos completos basados en los intereses del viajero, lo que ofrece oportunidades de integrar destinos para desarrollar un turismo de mayor valor.

La ejecutiva explicó que una oferta integrada aumenta la probabilidad de que el visitante extienda su viaje y su gasto en el territorio. “¿Qué es lo que los destinos altamente competitivos buscan? No saturar los destinos, sino que reporten más divisas en una estadía prologada. Que ese turista prolongue su estadía”.

En promedio, un turista extranjero permanece 15 días en territorio nacional y recorre el país. “Chile tiene que empezar a entregar experiencias integradas. No puedes vender solo Chiloé. Tenemos que vender la Región de Los Lagos. Si trabajas solo Chiloé o solo Puerto Varas, estás perdiendo valor”.

Pero este escenario hace necesaria una regulación para “nivelar la cancha”, mediante el pago de impuestos. “Es importante que en Chile se regule, tal como en muchos países del mundo”, comentó respecto de la oferta que realizan plataformas de alojamiento como Airbnb o Booking. La oferta que entregan, “llegó para quedarse y está bien, amplía las opciones, pero es necesario regularlas para evitar la competencia desleal”, puntualizó.

“Chile tiene que empezar a entregar experiencias integradas. No puedes vender solo Chiloé. Tenemos que vender la Región de Los Lagos. Si trabajas solo Chiloé o Puerto Varas, estás perdiendo valor”.

Bajo presupuesto

A pesar de contar con atractivos de clase mundial, el desafío de la industria no solo es cómo se posiciona ante al mundo, sino también los recursos de que dispone para hacerlo. De acuerdo con cifras de Fedetur, en Chile “tenemos un presupuesto para la promoción muy bajo, US$ 7 mil millones. En Latinoamérica, el país que menos tiene después de nosotros invierte US$ 15 mil millones”.

Los más grandes como Brasil destinan US$ 45 mil millones y Costa Rica gasta US$ 48 mil millones por concepto de promoción. La asignación de recursos locales “no es competitiva”, declaró Zalaquett. Pese a ello, “para el bajo presupuesto que tenemos no lo hemos hecho mal”.

Economía plateada

La representante del gremio instó además a diversificar los mercados y apuntar a nichos de alto poder adquisitivo, como la denominada “economía plateada”,que incluye a adultos mayores de alto patrimonio. “Yo te diría que ahí es donde Chile tiene que mirar con atención. Hay mucha gente con buenas jubilaciones de países desarrollados que está usando su tiempo en viajar”.

Zalaquett tomó como referencia la oferta que el país posee, por ejemplo, en el “turismo termal, que es muy valorado a nivel global y donde podemos trabajar más para romper la brecha” y aprovechar el potencial que ofrece la cordillera en regiones como Ñuble, La Araucanía o Los Lagos.