Con inversión de $ 8.266 millones, modernización de Caleta de Papudo alcanza 47% de avance

El proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas busca resolver deficiencias operacionales históricas del sector pesquero artesanal. Su entrega está proyectada para el primer trimestre de 2027.

Un avance material del47% registran las obras de la nueva infraestructura portuaria para la Caleta de Pescadores de Papudo. El proyecto, que se perfila como una de las iniciativas de borde costero más importantes de la zona, busca fortalecer el desarrollo productivo y la seguridad de la pesca artesanal en la comuna.

​Denominado "Construcción Obras Marítimas y Terrestres Caleta Papudo", el plan contempla una inversión total de $ 8.266 millones financiados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La iniciativa tiene como objetivo principal superar las deficiencias operacionales actuales que enfrentan los trabajadores del mar, dotándolos de instalaciones modernas y seguras.

Durante la visita de inspección del proyecto, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, destacó la magnitud de la iniciativa. “Este es un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y pescadoras artesanales, fortaleciendo la seguridad, la productividad y el desarrollo local. Estamos hablando de una inversión superior a los $ 8 mil millones que incorpora infraestructura marítima y terrestre moderna”, señaló la autoridad.

El impacto en la economía local también fue abordado por el seremi de Economía, Cristian Mella, quien subrayó que las nuevas instalaciones no solo mejorarán el trabajo pesquero, sino que generarán “un gran impulso al desarrollo económico y al turismo local”.

​Proceso de las obras

El proyecto se divide en dos grandes áreas de desarrollo. En cuanto a las obras marítimas, se está construyendo una explanada pavimentada de 1.342 metros cuadrados con capacidad para el varado de 15 embarcaciones. Además, se contempla un frente de atraque de 25 metros de lineales con plataformas escalonadas que operarán en tres niveles, junto con la instalación de dos grúas con capacidad para 8 y 6,5 toneladas, respectivamente. A esto se suma un espigón de enrocado de 55 metros para protección contra marejadas y una rampa destinada a deportes náuticos.

Por el lado terrestre, la caleta contará con 17 boxes de trabajo con pasillos techados, un área de fileteado, y un puesto de venta equipado con cámara de hielo. El complejo incluye también un edificio administrativo, sala de reuniones, casino, cocina y servicios higiénicos con ducha y vestidores.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, valoró la materialización de los trabajos. "Es una obra que por años fue un gran sueño y que hoy avanza paso a paso para convertirse en realidad. Detrás de cada avance hay años de gestión, trabajo y compromiso”.

​Según las proyecciones técnicas, se estima que las obras marítimas y terrestres concluyan en enero de 2027, apuntado a una inauguración durante el primer trimestre de ese mismo año. Al respecto, diputado Luis Pardo, quien también participó en el recorrido, manifestó su expectativa de que el recinto pueda ser inaugurado “idealmente en marzo o abril del próximo año”.