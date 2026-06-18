Un estudio de Unholster y DefensaDeudores.cl revisó 116.612 causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial entre 2015 y 2025. La región suma más de 7.500 personas demandadas, con 10,6% del total, y se ubica por sobre Maule, Biobío y Antofagasta.

La Región de Valparaíso aparece como el segundo territorio del país con más personas demandadas por deudas, según un estudio de Unholster y DefensaDeudores.cl que analizó una década de causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial.

La investigación consideró el período entre enero de 2015 y diciembre de 2025, donde se registraron 116.612 causas asociadas a clientes del estudio de abogados. Ese universo involucra a 77.026 personas demandadas a nivel nacional.

De ese total, 10,6% corresponde a la Región de Valparaíso, equivalente a más de 7.500 personas. Con esa cifra, la zona queda solo detrás de la Región Metropolitana, que concentra el 41,72% de los casos.

El ranking continúa con Maule, con 6,9%; Biobío, con 6,74%; y Antofagasta, con 5,70%.

El factor regional

El abogado y fundador de DefensaDeudores.cl, Ricardo Ibáñez, sostuvo que el resultado de Valparaíso se explica por su peso poblacional, pero también por condiciones económicas locales. Según dijo, la región es “más vulnerable a los ciclos de desempleo”.

El análisis apunta a que el sobreendeudamiento no responde solo a decisiones individuales, sino a una combinación de factores laborales, familiares y financieros que terminan empujando a una parte de la población al sistema judicial.

Ibáñez advirtió que en zonas como Valparaíso, donde las crisis laborales pueden golpear con más fuerza y la red de apoyo financiero es más limitada, el margen para enfrentar atrasos de pago se reduce. El problema, dijo, es que las personas “tienen menos margen de error”.

El estudio también identificó el perfil más frecuente de quienes enfrentan demandas por deudas. Se trata principalmente de hombres, con una participación de entre 61% y 66% según el año analizado, y personas de entre 31 y 50 años.

Ese tramo etario corresponde a población en plena etapa laboral, generalmente con mayores cargas familiares, financieras y de consumo.

Otro dato relevante es que 82% de los demandados aparece solo una vez en el sistema judicial durante el período observado. Es decir, la mayoría no registra una reiteración de causas dentro del universo analizado.

Bancos lideran las demandas

Respecto del origen de los acreedores, la banca concentra la mayor proporción de acciones judiciales, con 56,49% de las causas. Le sigue el retail, con 21,65%, mientras que otras instituciones, como cajas de compensación y cooperativas, representan el 21,86%.

Para el economista y director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, el informe permite mirar el endeudamiento más allá de la coyuntura. A su juicio, el estudio “es un insumo concreto para diseñar mejores políticas públicas sobre endeudamiento”.

El análisis cubre causas de cobranza ingresadas entre 2015 y 2025 y asociadas a clientes del estudio DefensaDeudores.cl.