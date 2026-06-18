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Región de Valparaíso aparece como el segundo territorio del país con más personas demandadas por deudas

Un estudio de Unholster y DefensaDeudores.cl revisó 116.612 causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial entre 2015 y 2025. La región suma más de 7.500 personas demandadas, con 10,6% del total, y se ubica por sobre Maule, Biobío y Antofagasta.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 14:30 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Valparaíso deuda regiones
<p>Región de Valparaíso aparece como el segundo territorio del país con más personas demandadas por deudas</p>

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