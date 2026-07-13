Miel de Rapa Nui sale por primera vez al mercado externo e ingresa al segmento premium de Japón

L’Abeille, firma especializada que reúne más de 80 variedades de miel provenientes de 12 países incorporó la producción de Rapa Nui a su línea Premium Honey. Se ofrece en envases de 350 gramos y actualmente está disponible en su tienda de Azabudai Hills, Tokio, en la sucursal de Nagoya, y a través de su sitio online.

Hasta ahora, la miel producida en Rapa Nui no contaba con autorización para ser exportada. Ese escenario cambió este año con el ingreso de Honey Meri al mercado japonés, en una operación que abrió por primera vez una ruta comercial internacional para los apicultores de la isla.

El producto llegó a L’Abeille, firma especializada que reúne más de 80 variedades de miel provenientes de 12 países y que incorporó la producción de Rapa Nui a su línea Premium Honey.

Se ofrece en envases de 350 gramos, presentados en una caja exclusiva y actualmente está disponible en cantidades limitadas en la tienda de Azabudai Hills, en Tokio, en la sucursal de Nagoya y a través del sitio oficial de ventas online.

Cómo se gestó el negocio

El negocio comenzó a gestarse a fines de 2024, cuando representantes de la compañía japonesa viajaron a Chile y se trasladaron hasta la isla para conocer directamente el trabajo del apicultor Rodrigo Labra, dueño de la marca Honey Meri.

Tras esa visita, la cosecha se realizó durante 2025 y el producto pudo ser despachado en febrero de este año. El proceso marcó un hito para la actividad apícola de la isla, ya que se trata de la primera autorización obtenida por la miel de Rapa Nui para ser exportada al extranjero. El envío, cercano a los 300 kilos, se concretó con el apoyo de las oficinas comerciales de ProChile en Japón y Valparaíso.

"Constituye un importante hito para las exportaciones de la región de Valparaíso y refleja el esfuerzo que estamos impulsando para seguir diversificando tanto nuestra oferta exportadora como los mercados de destino", destacó el director regional de ProChile Valparaíso, Ivo Sandoval.

Ventaja sanitaria

Una de las principales diferencias de la miel producida en Rapa Nui está en la condición sanitaria de sus abejas. De acuerdo con los antecedentes entregados, en la isla no se han registrado plagas ni enfermedades que afecten a las colmenas, una situación poco común a nivel internacional.

Esta condición permite producir miel a partir de abejas sanas y reduce la necesidad de realizar tratamientos destinados a eliminar residuos o agentes contaminantes. Para los productores, esto puede traducirse en menores costos de procesamiento y mejores condiciones para ingresar a mercados que aplican exigencias sanitarias estrictas.

El producto proviene del néctar de distintas especies presentes en la isla, entre ellas banano, palto, guayaba, maracuyá, eucalipto y cítricos. En su evaluación sensorial, L’Abeille identificó un aroma tropical y notas asociadas a frutas deshidratadas, hibisco y piña.

Mercado de alta demanda

El ingreso se produce en un mercado con una demanda anual cercana a las 40 mil toneladas de miel y una producción local estimada en unas 3 mil toneladas, según un estudio elaborado por la oficina comercial de ProChile en Japón.

La diferencia entre consumo y producción obliga a Japón a cubrir gran parte de su demanda con importaciones. Encuestas realizadas por la empresa apícola japonesa Yamada Bee Farm y la firma de estudios Rakuten Research muestran que más de 70% de los consumidores utiliza miel al menos una vez al mes, mientras 40% la consume semanalmente.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, señaló que el consumo japonés también está vinculado a usos distintos de la alimentación.

“Japón es uno de los principales mercados de miel a nivel mundial, debido a la limitada producción local y una demanda interna estable que asocia la miel no solo a la alimentación, sino también a la salud preventiva y la medicina tradicional, por lo que esta exportación, posicionada en el segmento premium, esperamos abra las puertas a otros productores”.

Desde abril de 2025, la miel chilena puede ingresar a Japón con un arancel de 0%, como resultado de la entrada en vigencia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP.

Exportaciones concentradas en Europa

Chile exportó US$ 21 millones en miel durante 2025, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Aduanas entregadas por ProChile. Cerca de 80% de esos envíos tuvo como destino Alemania y Francia. Es por esto, que la operación con L’Abeille busca ampliar la presencia del producto chileno en Asia. Fernández vinculó este negocio con las acciones de promoción realizadas durante los últimos años para diversificar los destinos de la miel chilena.

“Este hito para la exportación de miel chilena a mercados asiáticos como Japón refleja la oferta con alto valor agregado que poseemos y visibiliza los esfuerzos que hemos realizado durante años con el sector público y privado para la diversificación de los envíos de miel, con acciones como la realización del evento internacional Apimondia 2023 en Chile, donde hubo gran interés del mercado japonés en la miel chilena, como también la traída de importadores y llevada de exportadores desde Japón y Chile”.

Tras el inicio de las ventas, ProChile y L’Abeille prevén mantener su colaboración para incorporar nuevas mieles chilenas al mercado japonés y ampliar la presencia del producto en los canales especializados de ese país.