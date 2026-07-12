Un trágico saldo de seis personas fallecidas y siete heridos dejar accidente vehicular en Viña del Mar
El hecho ocurrió en la avenida 24 Norte, a la altura de la feria Caupolicán, donde, tras colisionar con otro vehículo, un conductor habría perdido el control del auto en que se desplazaba, embistiendo contra locatarios y personas presentes en el recinto, que a esta hora se estaba instalando.
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Conmocionada se encuentra la comunidad en la Región de Valparaíso debido a un accidente de tránsito registrado durante la mañana de este domingo en la comuna de Viña del Mar, que dejó un elevado saldo de víctimas, con seis personas fallecidas y siete lesionadas, entre ellas, dos lactantes de menos de un año.
Todos los lesionados fueron derivados al hospital Gustavo Fricke, aunque con heridas de menor consideración. Respecto de los fallecidos, en tanto, se trata de tres hombres y tres mujeres.
El hecho ocurrió cerca de las 08:40 en la avenida 24 Norte, a la altura de la feria Caupolicán, donde, tras colisionar con otro vehículo, un conductor habría perdido el control del modelo tipo SUV en que se desplazaba, embistiendo contra locatarios y personas presentes en el recinto, que a esta hora se estaba instalando.
Hasta el lugar concurrieron equipos policiales, Bomberos y el SAMU, para realizar labores de rescate, atención de los heridos y el resguardo del lugar. El tránsito fue restringido mientras se desarrollaban las diligencias.
Desde Carabineros pidieron a que quienes tengan antecedentes sobre el hecho que se acerquen a las unidades policiales para aportar información que ayude a esclarecer lo ocurrido. Por el hecho fue detenido el conductor del vehículo involucrado, un funcionario activo de la Armada, quien al momento del accidente estaba fuera de servicio.
Aunque el alcohotest realizado en el lugar arrojó cero grados de alcohol en la sangre, eso deberá ser confirmado en un centro de salud.
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