Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Valparaíso
Valparaíso

Un trágico saldo de seis personas fallecidas y siete heridos dejar accidente vehicular en Viña del Mar

El hecho ocurrió en la avenida 24 Norte, a la altura de la feria Caupolicán, donde, tras colisionar con otro vehículo, un conductor habría perdido el control del auto en que se desplazaba, embistiendo contra locatarios y personas presentes en el recinto, que a esta hora se estaba instalando.

Por: DF Online

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 12:00 hrs.

Accidente Automotor muertes Valparaíso
<p>Un trágico saldo de seis personas fallecidas y siete heridos dejar accidente vehicular en Viña del Mar</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC
2
DF MAS

Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”
3
DF MAS

Agrourbana, la startup pionera de las lechugas verticales que levantó más de US$ 11 millones cesó operaciones
4
Regiones

La historia del fallido Mall Las Américas llega a su fin en tribunales: ordenan devolver pagos a locatarios
5
Señal DF

Tras amenaza de descuelgue del PPD, Quiroz se resigna y retira indicación que rebajaba el impuesto corporativo a 22% en la ley miscelánea
6
DF MAS

Patricio Jottar y sus 28 años en CCU: “Hay que tener un pie en el cortísimo plazo y otro en el largo. Pensar como dueño”
7
DF MAS

Cómo Manuel Concha pasó de La Pintana a vender Kame ERP a Accel-KKR
8
DF MAS

El vino de Pirque que según Le Figaro “todo el mundo quiere probar”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete