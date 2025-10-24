4 datos clave para invertir en la semana
Información proporcionada por Francisco González, Asociado de Advisory de Credicorp Capital
Noticias destacadas
- Reunión de Política Monetaria en Chile: El martes, el Banco Central de Chile publicará el comunicado de la reunión de octubre donde el mercado espera que el ente monetario mantenga la TPM en su nivel actual. Si bien no se esperan movimientos de tasas, el forward guidance del comunicado será relevante en un contexto en que el mercado está esperando sólo una baja de tasas de 25 puntos base en los próximos 12 meses. Si el comunicado entrega señales de mayores recortes de tasas futuros, esto beneficiaría a estrategias de mayor duración en la renta fija.
El ecciones presidenciales y volatilidad en la bolsa: A pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias el mercado incorpora una victoria de la oposición, que es uno de los factores detrás del rally del IPSA durante este año. En las últimas elecciones la renta variable ha mostrado volatilidad entre la primera y segunda vuelta presidencial y esta vez podría repetirse la historia. Dicha volatilidad podría ofrecer oportunidades de entrada en la renta variable local que desde un punto de vista fundamental vemos con espacio para experimentar nuevas alzas en el mediano plazo.
Reunión de la Fed: El miércoles se llevará a cabo la Reunión de Política Monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Esta reunión cobra especial relevancia en un contexto en que el Gobierno se encuentra en estado de “shut down” y no se conocerán los datos de la situación del mercado laboral de ese país. El mercado espera que el ente monetario reduzca la tasa de interés en 25 puntos base en las próximas 3 reuniones, por lo que, si la Fed comunica un guidance de mayor cautela ante la falta de datos, las estrategias de corta duración en renta fija se verían beneficiadas.
Resultados corporativos en EEUU: En medio de la temporada de resultados corporativos en EEUU, la próxima semana destacan compañías con un peso relevante en los índices globales accionarios como Microsoft, Meta, Alphabet, Apple y Amazon. Hasta ahora, los resultados han sorprendido gratamente al mercado y los principales índices estadounidenses se mantienen en torno a sus máximos históricos. Por ello, de mantenerse esta tendencia podríamos ver que los índices de referencia mantengan la trayectoria alcista ubicándose en nuevos máximos, beneficiando posiciones de renta variable en EEUU.
