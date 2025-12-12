Antonio Jalaff pidió cambio de domicilio para cumplir medida cautelar durante todo el verano en Pucón
Bajo arresto domiciliario nocturno, el exsocio de Grupo Patio solicitó el beneficio al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Desde que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en enero pasado, el empresario Antonio Jalaff Sanz -fundador y exsocio de Grupo Patio- ha estado sometido a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como consecuencia de los cargos que enfrenta por el delito contra el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios y lavado de activos.
Y es en este marco que Jalaff solicitó a ese tribunal que acceda a cambiar su domicilio, desde su residencia actual en Santiago a un nuevo destino: Pucón, donde posee una segunda vivienda ubicada en las inmediaciones de la zona urbana de esa localidad de Región de la Araucanía. Y la solicitud se extiende a toda la temporada, desde las fiestas de fin de año hasta el término del verano.
“Vengo solicitar la modificación temporal del domicilio de mi defendido para la localidad de Pucón, entre los días 22 de diciembre del 2025 y 5 de marzo del 2026, ambas fechas inclusive, indicando para efectos de control”, señala el escrito presentado por el abogado Leonardo Battaglia en representación Jalaff.
Entre los argumentos, invocó la igualdad ante la ley. “Otros imputados en esta causa, sujetos a la misma medida cautelar que mi representado, han hecho idénticas presentaciones solicitando la modificación temporal de su domicilio por fines vacacionales”, apuntó, precisando que el grupo familiar de su representado se encontrarán en la localidad en esas fechas.
Además, fundamentó que Jalaff “ha cumplido a cabalidad con la medida cautelar que le afecta, no existiendo ningún incumplimiento comunicado por la 53 Comisaría de Carabineros, encargada de su fiscalización, compareciendo además, a todos los actos del procedimiento en que ha sido requerido, siendo el último, su reformalización del 24 de noviembre”.
