CIO de Sura Investments: “No estamos viendo señales que justifiquen salir de la renta variable en EEUU”

Durante su paso por Chile, César Cuervo analizó el impacto de las políticas de Donald Trump, la euforia que viven las bolsas globales y las perspectivas del peso chileno, el cual sigue sin apreciarse en medio del ruido electoral y un débil panorama de crecimiento local.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

