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El repunte de la celulosa: mejoran las expectativas para el segundo semestre y anticipan efectos en Arauco y CMPC

Tras un duro escenario de precios internacionales desde 2024, las perspectivas para el valor de la materia prima apuntan a una mejoría en la segunda mitad del año, con una influencia determinantes de los ajustes de capacidad en productores relevantes, factor potenciado ahora de manera puntual por los impactos que traiga el fenómeno de “El Niño”.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 18:00 hrs.

Jorge Isla CMPC El Niño ARAUCO
<p>El repunte de la celulosa: mejoran las expectativas para el segundo semestre y anticipan efectos en Arauco y CMPC</p>

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