El repunte de la celulosa: mejoran las expectativas para el segundo semestre y anticipan efectos en Arauco y CMPC

Tras un duro escenario de precios internacionales desde 2024, las perspectivas para el valor de la materia prima apuntan a una mejoría en la segunda mitad del año, con una influencia determinantes de los ajustes de capacidad en productores relevantes, factor potenciado ahora de manera puntual por los impactos que traiga el fenómeno de “El Niño”.

Han sido tiempo duros para la industria de la celulosa, cuyas rentabilidades y precios se han situado en niveles mínimos en décadas durante 2024 y buena parte del año pasado, cuando por cuatro meses los valores de algunas variedades cayeron a niveles de US$ 500 por tonelada en el caso de la pulpa de fibra corta, relevante en la producción de las empresas chilenas, antes de comenzar una lenta recuperación hacia el fin de ese ejercicio y la primera mitad del actual.

Desde ese escenario, el consenso de los expertos apunta a una lenta recuperación y estabilización en el valor de este commodity, en una expectativa sujeta a factores como la evolución del conflicto en Medio Oriente, la incertidumbre provocada por los aranceles estadounidenses y la expansión de la capacidad productiva global por encima de la demanda.

En esa perspectiva, Fitch Ratings proyectaba en diciembre pasado un precio promedio de US$ 625 por tonelada para la celulosa de eucalipto blanqueada (BEKP, de fibra corta) para 2026 -comparado con los US$ 531 promedio de los primeros 10 meses de 2024- mientras BTG Pactual situó en ese mismo mes una proyección base en torno a US$ 575 - US$ 600 para el mercado de reventa en China, estimando que sería difícil superar el techo de ese rango sin racionalizar drásticamente la capacidad mundial.

Las expectativas se fueron ratificando a medida que fue avanzando este año. “La escasez de oferta mundial de BHK (celulosa blanqueada kraft de fibra corta) contribuirá a generar una tendencia alcista que pueda sostener todos los mercados antes de la próxima gran ola de expansión de capacidad a finales de 2027”, expuso un informe de Fastmarkets de marzo pasado. “Hoy los precios se han recuperado y, dependiendo del mercado, se mueven en un rango con pisos en torno a US$ 600 y techo de US$750 por tonelada”, indicó una fuente del sector.

"La competencia en los mercados es más ardua, pero en términos globales la demanda se mantiene firme", señaló Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco.

Claves para CMPC

De cara a la segunda mitad de este año, nuevas evaluaciones empujan al alza las expectativas de la industria, y específicamente para los dos grandes productores con base corporativa en Chile.

Tras actualizar sus últimas estimaciones el mes pasado, JPMorgan señaló respecto de las perspectivas de CMPC que “se espera que los precios de la celulosa hayan alcanzado su punto máximo en el segundo trimestre, con una demanda que presionará los precios durante el segundo semestre”.

Para efectos de valoración, JPMorgan otorgó a CMPC una calificación Neutral que toma en cuenta “la contracción prevista de los precios de la celulosa, derivada del exceso de oferta", que pondera con un “escaso apoyo de los segmentos de papel y embalaje, en condiciones de mercado difíciles”. Así, el precio objetivo para la acción para diciembre de 2026 se sitúa en $1.100.

Tras caer a sus menores niveles en cuatro años, las acciones de CMPC han experimentado una recuperación este mes, desde iniciales $ 1.031 a $ 1.094 al cierre de la semana pasada, valor que se moderó a $ 1.078 este viernes.

Mientras avanzó en su plan financiero con la venta de bonos híbridos por UF 7 millones (US$ 312 millones) para refinanciar pasivos el mes pasado, la compañía espera tomar este año la decisión de partir la construcción del megaproyecto Natureza, que demanda inversiones por US$ 4.600 millones en Rio Grande do Sul, Brasil, una vez que complete la aprobación de permisos como la licencia previa ambiental.

Arauco a la "captura de oportunidades"

Tras la baja en precios de la celulosa en los últimos trimestres presionada principalmente por factores de oferta -con una producción en China “que ha sido un factor no anticipado, con la entrada en operación de varias nuevas fábricas de tamaño pequeño en el último año que están afectando la cantidad ofertada, sumado el crecimiento en forestación”- el gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, Charles Kimber, destacó que si bien “la competencia en los mercados es más ardua, en términos globales la demanda se mantiene firme”.

Frente a ese escenario que completan alzas de costos de transporte e insumos químicos por las guerras, el alza del petróleo y los aranceles en EEUU que “han puesto presión sobre nuestros resultados de corto plazo”, el ejecutivo resaltó que “hemos trabajado para que la compañía esté preparada con foco en la competitividad de nuestras operaciones, mantener la disciplina financiera y seguir contando con una base productiva diversificada geográficamente, lo que nos permite adaptarnos mejor a la volatilidad de los ciclos”.

Al abordar las perspectivas de Copec, el último reporte de JPMorgan estimó que el negocio de celulosa de la compañía ligada al grupo Angelini tendría una evolución similar a la de las demás empresas con "una mejora en los precios de la fibra larga en los próximos trimestres y mejores diferenciales frente a la fibra corta”. La firma asignó una calificación Neutral al holding matriz de Arauco “ya que consideramos que la relación riesgo/recompensa está relativamente equilibrada (...) y si bien la empresa está menos expuesta a las fluctuaciones de precios de la celulosa de fibra corta que a los de fibra larga, lo cual la beneficia, el panorama a corto plazo para el sector sigue siendo complejo”.

Más allá de la coyuntura, Kimber subrayó que "nuestro crecimiento obedece a una estrategia de largo plazo, la cual sumada a la solidez y diversificación de nuestras operaciones, nos permitirá capturar las oportunidades que se presenten en los próximos trimestres". En esta línea destacó el avance de la nueva planta de Sucuriú -ubicado en Mato Grosso do Sul, Brasil, con inversiones por US$ 4.600 millones- que "va por delante de lo calendarizado, con más del 70% de la obra completada".

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El impacto de "El Niño"

Las expectativas se irán despejando en los próximos meses en un mercado mundial de la celulosa que Fastmarkets sitúa en un “punto crítico”, dadas presiones de inventario -como el exceso de oferta de papel y cartón en los mercados asiáticos- sumada a "presiones de costos, cambios en la demanda y una compleja combinación de interrupciones en el suministro". En efecto, las repercusiones de la serie de ajustes en capacidad productiva y en la cadena de abastecimiento -como retrasos de megaproyectos como la expansión de OKI II de Asia Pulp & Paper (APP) o la revocación de permisos forestales para 22 plantaciones forestales en Indonesia- en la disponibilidad y los costos están siendo determinantes para las mejores perspectivas para el precio para la segunda mitad de 2026.

Y ahora se suma otro factor relevante a la ecuación. JPMorgan puso la alerta sobre los efectos del fenómeno de El Niño por su potencial alteración de las condiciones forestales y de la cadena logística entre fábricas y puertos en regiones clave de producción. “Para la celulosa, la relevancia es clara: El Niño puede alterar significativamente el clima en varias regiones donde se cultiva una gran parte de la madera para celulosa del mundo. En Brasil, tiende a traer lluvias más intensas y riesgo de inundaciones al sur, mientras aumenta la sequía y el estrés térmico en partes del norte y noreste; en Indonesia, las condiciones más secas pueden aumentar el riesgo de incendios forestales, y Chile suele volverse más húmedo, con fuertes lluvias invernales que pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra”, reseñó en un informe de inicios de este mes que enfatiza: “Vuelve a ser un factor determinante para el mercado mundial de la celulosa”.

El factor climático también incidirá en los valores de mercado de commodity. “Una menor oferta debería traducirse en precios de la celulosa más altos”, subrayó JPMorgan, añadiendo que ante la presión de los últimos trimestres "una interrupción podría revertir esta tendencia y provocar aumentos de precios”. La firma recordó que la celulosa “está estructuralmente expuesta a las perturbaciones climáticas e históricamente, la industria ha experimentado, al menos, una interrupción significativa del volumen casi todos los años, y El Niño podría ser la próxima”.

Un epicentro de esa advertencia es la región sur de Brasil, donde advierte el grado de exposición de las instalaciones de CMPC en Guaíba a las inundaciones -cuya "planta y plantaciones se ubican en la zona baja de Rio Grande do Sul"-, si bien recuerda que en el último episodio de El Niño demostraron resiliencia y “el impacto en la producción fue limitado”.