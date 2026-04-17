Los signos vitales de CLC: las dudas del mercado sobre su repunte operativo y financiero

Mientras los actuales gestores dieron vuelta a la página al peor momento de la clínica tras los resultados de 2025, entre los acreedores persisten las consultas sobre su estabilidad financiera. Y en el sector salud observan los puntos más críticos pendientes en la operación, entre ellos la gestión comercial, cuyo gerente fue reemplazado este mes.

En medio de la expectación generada por el atraso en la entrega de resultados ante la detección de severas inconsistencias contables e impactos negativos en el patrimonio mucho mayores a los previstos inicialmente ocasionados por la administración anterior, finalmente el mercado pudo conocer este jueves las esperadas cifras del balance de Clínica Las Condes (CLC) al cierre de 2025.

Tras una profunda revisión contable en los estados financieros, la comparación con el desempeño de 2024 –ejercicio donde la crisis financiera y operativa de la era presidida por Alejandro Gil llevó a CLC a su peor momento con pérdidas de $107.720 millones– arrojó una disminución de 39% en las cifras en rojo a $ 65.000 millones. Asimismo, los ingresos subieron en 8%.

Esta evolución positiva de sus índices financieros más relevantes a diciembre recién pasado también se extendió a los indicadores de actividad médica, donde la clínica destacó las alzas de 10% en las consultas y de 31% en intervenciones quirúrgica. A partir de estos avances, CLC desplegó una narrativa que busca dejar atrás el peor momento de la institución y sustentar perspectivas cada vez más positivas al alero de sus actuales mayores accionistas: EuroAmerica e Indisa, que totalizan el 55% de la propiedad.

"2025 marca un punto de inflexión crítico”, aseveró CLC en su análisis razonado, donde afirmó que “la fase de mayor riesgo ha sido superada para dar paso a la fase de estabilización definitiva” y "devolver la rentabilidad al centro del negocio”.

Y en entrevistas posteriores a medios de prensa, el presidente de CLC, Carlos Kubick explicó que la combinación de la regularización de los pasivos, mayor eficiencia a partir de una empresa que ajustó su escala a la realidad actual –por ejemplo, reduciendo el número de camas de 332 a 189 unidades- y el inminente aumento de capital por $ 80 mil millones, permiten mirar con “confianza” una operación sustentable por un “tiempo largo”.

Pero al mismo tiempo, el directivo admitió que la posibilidad de que los nuevos recursos permitan sostener la actividad de CLC por más de 18 meses depende de la capacidad que tenga la clínica de generar flujos y el acceso al mercado de capitales.

A continuación, Señal DF aborda cuál es la percepción que tiene el mercado sobre ambos desafíos.

Puntos críticos de la operación

La tarea por delante no es fácil. Tras la entrega de resultados, en la industria afinan cálculos sobre los desafíos operativos y financieros. “Con la carga financiera actual y la depreciación, CLC debiera generar un excedente de operación de, a lo menos $ 30 mil millones. Hoy el EBIDTA es negativo, aunque se ha dicho que en marzo tuvo un EBIDTA positivo. Pero para además pueda pagar la deuda, el EBIDTA debiera ser no inferior a $ 50 mil millones y la utilidad debiera ser del orden de $ 10 mil a $ 15 mil millones”, opinó un experto.

Por el contrario, un ejecutivo del sector remarcó que los niveles de venta de CLC “ siguen siendo muy modestos, similar a las registradas en 2008-2009 corregida solo por UF, y antes de la inversión de US$ 200 millones de su ampliación (2017), lo que permite hacerse una idea del daño generado por la administración anterior”.

En este escenario, en la industria opinan que uno de los puntos críticos ha sido la estrategia comercial, cuya consolidación ven como un punto pendiente. Y así se constata en la interna de CLC. A inicios de este mes tuvo lugar un cambio en la gerencia comercial con la salida de Rodrigo Farías del cargo, al cual llegó en marzo de 2025 proveniente de Nueva Clínica Cordillera como parte de la plana ejecutiva encabezada por Pablo Yarmuch a solo dos meses de la operación que selló el cambio de propiedad. “Hoy cierro una etapa profesional muy significativa (…) Me quedo con el orgullo de haber sido parte de un equipo que se atrevió, que sostuvo el rumbo y que, incluso en la dificultad, eligió avanzar", señaló Farías en su cuenta de Linkedin

Fuentes al tanto de las decisiones de CLC indicaron que este movimiento tuvo lugar en el marco de un diagnóstico crítico de la marcha de esa área, donde el paso siguiente fue la designación de Humberto Mandujano, quien hace poco más de un año asumió en Seguros CLC.

Este ejecutivo es visto como un hombre de plena confianza del gerente general. Antes fue un estrecho colaborador como el principal ejecutivo de Seguros CLC hasta 2018, año en el cual también concluyó el anterior ciclo laboral de Yarmuch en la clínica, donde fue gerente comercial y subgerente general. Mandujano tiene su fuerte en el área de seguros con responsabilidades gerenciales en firmas como Confuturo y Vida Security. Ahora en la plana ejecutiva de CLC, el management además lo integran Andrés Raggio (Finanzas), Jaime Hagel (Operaciones y TI) y Daniela Alvial (Negocios).

Desafíos en la Urgencia

En el área médica, la gran tarea es recuperar la caída sostenida en hospitalización, cirugías, consultas y laboratorios en los últimos años. A nivel de la industria, la atención está puesta especialmente en el área de Urgencia de CLC, que representa una de las grandes fuentes de actividad para los prestadores privados. En el balance al cierre del año pasado, este segmento sumó 52.905 atenciones, cifra que si bien es 5% superior a la de 2024, es apenas un tercio de la actividad de 2017 y la mitad de la registrada en 2022. “La urgencia es la puerta de entrada a la clínica, y hasta el momento sigue arrastrando problemas que se reflejan de su gestión”, opinó un facultativo del sector.

Y esta área tampoco ha estado exenta de cambios a la cabeza de sus equipos. Tras definir creación un centro de urgencias para traumas y rescates –enfocada en patologías cuya recuperación depende de la rapidez de la atención médica- la dirección médica de CLC liderada por Emilio Santelices designó a Carlos Pilosi, destacando su trayectoria internacional en el Reino Unido -donde es cirujano del Queen Elizabeth Hospital de Birmingham- y su participación activa en la organización Médicos Sin Fronteras. Pero, trascendió que Pilasi finalmente declinó seguir a cargo del proyecto en CLC este mes, para asumir otras responsabilidades fuera de la clínica.

Claves y pendientes de la atracción de médicos

Otro eje para CLC es su plan de atracción de médicos –especialmente facultativos históricos que emigraron durante la era de Alejandro Gil, quien protagonizó duros conflictos con ese estamento- con una meta que apuntaba a fichar unos 150 profesionales en 2025, tarea a la que se abocaron especialmente Emilio Santelices y los directores Carlos Schnapp y Pedro Uribe.

A mediados de ese año, desde la administración señalaron haber cumplido ese objetivo y que del orden de 170 profesionales había regresado a la institución prestadora. Uno de los regresos más emblemáticos fue el de Erwin Buckel, cirujano de hígado y trasplante que luego de una trayectoria de 30 años en CLC –donde fue director médico entre 2014 y 2017- salió en 2022 en medio de un litigio laboral para emigrar a la Clínica Universidad de los Andes, donde ejerció un gran liderazgo en su campo hasta que a fines de 2025 decidió retornar a CLC.

"Los indicadores de actividad son el mejor testimonio y el repunte es el fruto directo de una gestión comercial enfocada en atraer y retener nuevamente al mejor talento médico del país y consolidar el posicionamiento en medicina de alta complejidad, donde los márgenes y la diferenciación son mayores”, aseveró CLC en su análisis razonado.

“La apuesta por traer médicos top o ancla tiene sentido en una clínica como CLC, porque traen pacientes, cirugías y prestigio. Es una estrategia razonable y probablemente ha ayudado a reactivar la actividad. Pero no conviene sobredimensionarla demasiado, ya que por sí sola no resuelve todos los problemas", resaltó el abogado Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud. En este sentido, señaló que el paso siguiente es que ese mayor movimiento se traduzca en resultados sostenibles y, hacia adelante, CLC no solo debe seguir atrayendo buenos médicos, sino también fortalecer equipos y servicios, como la Urgencia, que es la puerta de entrada, mejorar productividad, cuidar costos y consolidar una relación comercial estable con los aseguradores. Ahí probablemente se juega la estabilidad futura”.

Desde la industria, distintos actores ponen el acento en la baja base de comparación y consideran que esa estrategia aún no demuestra sus frutos para lograr un impulso significativo en la afluencia de pacientes. Además, en el sector analizan las condiciones ofrecidas a los médicos para lograr su regreso con contratos garantizados con altos montos y plazos de años que han llamado la atención de la industria.

“En algunos casos, se sabe que los ofrecimientos han partido con pisos garantizados súper altos, pero todavía no está claro si esta fórmula está funcionando, y cuán sostenible es si no se llena la clínica, que implica un desafío gigantesco en términos de costo financiero si no se está funcionando a una alta capacidad”, indicó un ejecutivo de la competencia.

Un gerente de un prestador privado del sector oriente agregó: “El gran riesgo es que si la actividad resulta menor a la establecida en el acuerdo. Además, hay un problema de pago porque los profesionales con contratos garantizados cobran mes a mes por su actividad quirúrgica, pero las isapres –y también Fonasa- tienen plazos de pago más largos, y ante eso la clínica debe apalancar mucha plata”.

“Para que la estrategia de captación de médicos sea adecuada debe ser apoyada por otras acciones como una potente campaña de marketing, área a la cual la administración de CLC no ha destinado los recursos necesarios”, observó otro ejecutivo del sector.

Todo el sector prestador privado de salud está a la expectativa, ya que en estos años de crisis de CLC muchos de sus pacientes emigraron a la competencia, principalmente en Clínica Alemana, Clínica UAndes y MEDS.

Leonidas Vial, BTG Pactual y Moneda Patria: los acreedores que sostuvieron a CLC en su crisis de liquidez