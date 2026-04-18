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Radiografía al corazón del proyecto de reconstrucción de Kast: la tasa corporativa y reintegración del sistema tributario en la mira

¿Es competitivo Chile en materia tributaria a nivel internacional? ¿Cuál sería el impacto en el crecimiento de largo plazo? Ad portas el ingreso de la iniciativa legal al Congreso, ambas propuestas seguirán marcando la discusión en las próximas semanas.

Por: Carlos Agurto López

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 21:21 hrs.

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<p>Radiografía al corazón del proyecto de reconstrucción de Kast: la tasa corporativa y reintegración del sistema tributario en la mira</p>

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