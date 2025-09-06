Click acá para ir directamente al contenido
La estrategia a la que apostó Ripley para alcanzar resultados históricos

Tras la pandemia, la multitienda dio un giro audaz a su modelo de negocio: focalizarse en la rentabilidad de sus espacios comerciales, priorizar el aumento de márgenes más que el volumen de venta y potenciar categorías como moda, belleza y deportes. Hoy cosecha los frutos: récord de utilidades y un alza bursátil de 75,9% este año.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 20:37 hrs.

RIPLEY Retail consumo tarjeta de crédito Banca
