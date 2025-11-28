La minuta del Congreso | Se despacha la Ley de Presupuestos 2026

HITO

La semana que termina, el Congreso finalmente despachó el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026. Con muchos tira y afloja entre el Gobierno y la oposición, cuya inquietud respecto de este presupuesto en particular está directamente ligada al hecho de que, según las encuestas, lo más probable es que se instalen en La Moneda, a partir del 11 de marzo del próximo año. Ello, a pesar de que los parlamentarios de las filas opositoras no consiguieron uno de sus principales objetivos, desde el ingreso del proyecto al Congreso, el 29 de septiembre, y es que el Ejecutivo corrigiera su proyección de ingresos y estimación de gastos; pero también que incluyera la llamada “Glosa Republicana”, lo que finalmente no sucedió. De este modo y con escasa presencia de senadores en la Sala de la Cámara Alta concluyó la tramitación de la última propuesta presupuestaria de la administración de Gabriel Boric, con un quorum exacto para despachar la iniciativa. El informe de la Comisión Mixta, que resolvió las discrepancias entre ambas cámaras, se aprobó por 27 votos a favor y uno en contra, el del senador opositor por Magallanes Alejandro Kusanovic.

Finalmente, entre otras cosas, se repuso la partida que contiene los gastos asignados a los expresidentes y que la oposición se resistía a aprobar, pues el actual mandatario también disfrutará de esos beneficios, partir del 11 de marzo próximo; y, se reforzó en $ 5.000 millones la partida de Seguridad Pública, destinando más fondos especialmente a las policías.

Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el diálogo que condujo al acuerdo en torno al cual se selló el proyecto; mientras que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, hizo hincapié en que fue “un debate complejo, porque cuando falta plata hay que hacer recortes, y el desafío del próximo gobierno será aumentar los ingresos con el fin de atender las numerosas necesidades del país”.

LO QUE VIENE

Luego que la Comisión de Trabajo del Senado despachara el proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, la Comisión de Educación de la misma corporación inicia el debate de la misma.

AGENDA DEL SENADO

El miércoles 3 de diciembre, la Comisión de Salud retoma la discusión del proyecto que moderniza el Fonasa. Debería comenzar el estudio de las indicaciones.

La misma jornada, la Comisión de Minería y Energía continúa con el estudio del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos, con el ministro Álvaro García de invitado.

TABLA DE LA CÁMARA

La Sala de la Cámara tiene en tabla para votar la semana que se inicia el 1° de diciembre, entre otros, los proyectos que repone el denominado "feriado bancario"; el que elimina la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en determinados casos; y, el que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde.

PROYECTOS INGRESADOS

Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de fortalecer la aplicación del trabajo a distancia o teletrabajo.

Modifica la Constitución para suspender el pago de la pensión a funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que ejerzan cargos parlamentarios.