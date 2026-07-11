La minuta del Congreso | Se enreda el apoyo de senadores PPD a invariabilidad tributaria y queda en suspenso el acuerdo con el gobierno

Hito

Cuando este viernes la Comisión de Hacienda del Senado comenzó a estudiar y votar las indicaciones del proyecto misceláneo, los ecos de la trifulca que provocó en la oposición el acuerdo entre tres senadores PPD con el gobierno, en materia de invariabilidad tributaria; sin embargo, el Ejecutivo estaba optimista ante la certeza que le daba el compromiso suscrito. En este escenario, se había decidido agilizar el calendario de votación en Sala para el martes 14. Pero el paquete de indicaciones ingresado por el Ejecutivo a Hacienda no sólo reflejaba el compromiso con los parlamentarios de oposición, sino que además concretaba, tal como lo había anunciado el titular de la cartera Jorge Quiroz hace unos días, una mayor rebaja del impuesto corporativo de 23% a 22%, entre otras medidas. Este punto extra, que no estaba en los cálculos de los senadores PPD que negociaron con el ministro la invariabilidad, provocó un vuelco, ya que tanto el jefe de la bancada de senadores PPD, Ricardo Celis, como sus colegas Loreto Carvajal y Pedro Araya aseguraron que ese tema nunca estuvo sobre la mesa de negociación y no estaban disponibles para respaldarlo, anunciando que en ese escenario se bajaban del acuerdo.

Quiroz se enteró de que el acuerdo se caía, estando en la comisión, pero se contactó con los senadores y en un acto de “buena fe” revirtió la decisión de bajar el impuesto a las empresas a 22%, retrotrayéndolo a la cifra original de 23% con el fin de asegurar el acuerdo. Y así se aprobó el artículo ad hoc. No obstante, el daño ya estaba hecho. Porque en el intertanto los senadores PPD habían enviado a los medios una declaración pública en la que aseguraban que “no vamos a validar esta trampa”. Pese a que el ministro logró que el oficialismo lo apoyara, rechazando la indicación del 22% y aprobando la de 23%, los senadores Araya y Celis insistieron en distintos medios que no retomarían el acuerdo. Así terminó la jornada, que había comenzado con el viento a favor para el Ejecutivo. Así, la Comisión de Hacienda sesionó hasta las 19:00 horas y retomará el lunes desde las 09:30, donde esperan terminar de votar para despachar el proyecto a la Sala.

Mientras todo esto pasaba, el miércoles 08 el titular de Hacienda logró despachar a ley el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central para 2026. Aunque necesitaba justo 26 votos para aprobar la iniciativa, pero dada la ausencia del senador Miguel Ángel Calisto, al Ejecutivo le faltaba un voto para aprobar la iniciativa. Pues bien, fueron el independiente Karim Bianchi, y los oficialistas Pedro Araya (PPD) e Iván Flores (DC), quienes no sólo le permitieron alcanzar el quorum, sino superarlo estrechamente.

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Lo que viene

Desde las 09:30 horas del lunes la Comisión de Hacienda vota hasta total despacho las indicaciones del proyecto tributario. Y se espera que la Sala lo vote entre martes y miércoles.

Agenda Senado

El lunes 13 de julio, la Comisión de Medio Ambiente continúa el estudio de las indicaciones al proyecto que fortalece la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, y regula otras materias. Y la Comisión de Minería y Energía inicia la discusión del proyecto de protección tarifaria eléctrica.

Tabla cámara

El lunes 13 de julio, la Comisión conoce y vota el proyecto del gobierno que entrega un bono extraordinario de apoyo a la niñez.

El martes 14, la Comisión de Economía continúa el estudio del proyecto del gobierno sobre firma electrónica.

La Comisión de Medio Ambiente, el miércoles 15, continúa la discusión y votación particular del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Esta misma jornada, la Comisión de Minería recibe al vicepresidente Ejecutivo de Enami para conocer la situación de la empresa e informe acerca de su estado financiero, operacional y productivo.

Si el Senado despacha el proyecto misceláneo, la Sala de la Cámara podría votarlo el miércoles 15.