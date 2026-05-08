4 datos clave para invertir en la semana
Información proporcionada por Francisco González, asociado de Advisory en Credicorp Capital
Noticias destacadas
1. Inversionistas extranjeros y tipo de cambio
Los inversionistas extranjeros tienen un impacto relevante en el valor de la paridad peso/dólar por la magnitud de sus flujos en el mercado de derivados, mayormente de carácter especulativo. La posición neta (compras menos ventas) ha fluctuado en un rango comprador entre US$0-US$10 billones desde 2024. Con esto en mente, los niveles actuales de US$12 billones indicarían que queda poco espacio para compras en el corto plazo. Sin embargo, aislando los flujos especulativos, seguimos viendo potencial de compra para estos inversionistas, lo que podría debilitar al peso en el corto plazo.
2. Inflación en EEUU y posibles efectos de segunda vuelta
El martes se conocerá el segundo dato de inflación en EEUU que incluye los efectos de las alzas del petróleo. Será relevante analizar el posible traspaso del alza de los precios al resto de la economía, que por ahora se concentró en los sectores más sensibles a los precios del crudo. Si el dato refleja un menor traspaso inflacionario, podríamos ver caídas en las tasas y por ende un buen desempeño en la renta fija internacional, que todavía no recupera los niveles pre-guerra.
3. Mercado atento a reunión Trump - Xi Jinping
El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá con su homónimo de China, Xi Jinping en una reunión que se pospuso desde marzo debida a la escalada del conflicto entre EEUU e Irán. Se espera que se discutan distintos tópicos, siendo los más relevantes la independencia de Taiwán, esfuerzos por poner fin al conflicto en Medio Oriente y acuerdos comerciales. Si se anuncian avances respecto al conflicto y a las tarifas comerciales, los activos de economías emergentes se verían beneficiados, principalmente la renta variable.
4. Latinoamérica podría seguir liderando los retornos el 2026
Pese al destacado desempeño de las acciones latinoamericanas desde comienzos del 2025, las valorizaciones siguen reflejando un descuento atractivo respecto a las medias históricas. Además, el ciclo positivo que considera una política monetaria expansiva, elecciones presidenciales lideradas por candidatos promercado y precios favorables de materias primas, esperamos que la región se mantenga liderando los retornos en esta clase de activos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete