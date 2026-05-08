4 datos clave para invertir en la semana

1. Inversionistas extranjeros y tipo de cambio Los inversionistas extranjeros tienen un impacto relevante en el valor de la paridad peso/dólar por la magnitud de sus flujos en el mercado de derivados, mayormente de carácter especulativo. La posición neta (compras menos ventas) ha fluctuado en un rango comprador entre US$0-US$10 billones desde 2024. Con esto en mente, los niveles actuales de US$12 billones indicarían que queda poco espacio para compras en el corto plazo. Sin embargo, aislando los flujos especulativos, seguimos viendo potencial de compra para estos inversionistas, lo que podría debilitar al peso en el corto plazo.

2. Inflación en EEUU y posibles efectos de segunda vuelta El martes se conocerá el segundo dato de inflación en EEUU que incluye los efectos de las alzas del petróleo. Será relevante analizar el posible traspaso del alza de los precios al resto de la economía, que por ahora se concentró en los sectores más sensibles a los precios del crudo. Si el dato refleja un menor traspaso inflacionario, podríamos ver caídas en las tasas y por ende un buen desempeño en la renta fija internacional, que todavía no recupera los niveles pre-guerra.

3. Mercado atento a reunión Trump - Xi Jinping El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá con su homónimo de China, Xi Jinping en una reunión que se pospuso desde marzo debida a la escalada del conflicto entre EEUU e Irán. Se espera que se discutan distintos tópicos, siendo los más relevantes la independencia de Taiwán, esfuerzos por poner fin al conflicto en Medio Oriente y acuerdos comerciales. Si se anuncian avances respecto al conflicto y a las tarifas comerciales, los activos de economías emergentes se verían beneficiados, principalmente la renta variable.