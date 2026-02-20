Mercado de capitales: inversión extranjera en Chile marca récord impulsada por compra de deuda soberana y rally bursátil

El arranque del 2026 ratificó que el mercado de capitales chileno está protagonizando una avalancha de inversión extranjera.

Las posiciones en acciones y bonos chilenos, llamada “inversión de portafolio”, fueron publicadas por el Banco Central a comienzos de semana, y la actualización reveló un cambio significativo: en enero la posición de este grupo llegó a US$ 46.987 millones, más del doble de lo registrado al cierre de 2024.

Con esto, los extranjeros alcanzaron el mayor stock de inversión en la historia del país.

La inversión se realiza a través de dos clases de activos: renta fija (títulos de deuda) y renta variable (acciones). Ambos han vivido un alza sin precedentes.

El mercado de deuda sumó US$ 17.267 millones —un alza de 130% en los últimos 12 meses—, mientras que el accionario alcanzó US$ 29.720 millones, con un incremento de 64% en el mismo período.

Para el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, esto se explica por fenómenos que han ocurrido en Estados Unidos, en particular la incertidumbre de política económica derivada de las tarifas, un déficit fiscal preocupante a largo plazo, dudas sobre el camino de la Reserva Federal (Fed) y riesgos de la burbuja de la IA.

“Todo eso ha llevado a un menor apetito relativo respecto a inversiones en dólares, que se ha manifestado en una diversificación hacia economías que tienen esquemas relativamente más predecibles en el ámbito fiscal y monetario y que basan su crecimiento en recursos reales, y Chile es uno de ellos”, comentó García a Señal DF.

Por su lado, el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, agregó en la ecuación el factor político local: “Hay un consenso político de que el crecimiento económico es fundamental para el desarrollo del país. Eso no se había oído hace mucho tiempo y es valorado por el inversionista. Ahora, lo que importa es que el nuevo Gobierno ponga en marcha políticas amigables con el crecimiento económico”.

“Precios históricamente altos del cobre y recuperación de los precios del litio, conforman un entorno favorable”, escribieron desde JP Morgan.

Boom de bonos del Gobierno

Los expertos explican que, en términos metodológicos, la posición de los extranjeros se ha disparado por la combinación de tres factores: entrada de flujos masivos, retornos sobresalientes y apreciación del peso frente al dólar.

En cuanto a los flujos, al desglosar el tipo de instrumentos que han impulsado la posición, hay especialmente uno que ha captado la atención del mercado: los bonos del Gobierno.

Los papeles de la Tesorería General de la República han sido objeto de un voraz apetito. En los últimos 12 meses, los extranjeros han comprado US$ 7.791 millones, el nivel más alto de la historia. El impacto ha sido tal que la posición total de los no residentes en esta clase de activo se disparó 140% en un año.

“Países como Chile, que siguen teniendo una institucionalidad que funciona, hacen que nuevamente inversionistas se empiecen a fijar en esta parte del mundo”, comentó el presidente del Depósito Central de Valores (DCV), Guillermo Tagle.

La responsabilidad fiscal de los países emergentes ha sido un catalizador. Y, pese a los recientes incumplimientos por parte de Hacienda, el 43% de deuda respecto al PIB sigue siendo visto con optimismo frente a países como Japón, EEUU y Francia, que alcanzan niveles de 230%, 124% y 120%, respectivamente.

El caso de las acciones

En cuanto a las apuestas en acciones, la participación de los extranjeros también ha aumentado. Pero, a diferencia de los bonos, en este caso se explica principalmente por el rally de la bolsa, que escaló un 56% en 2025. En términos de flujos, los no residentes han desinvertido US$ 2.114 millones en los últimos 12 meses.

Los expertos detallan que la cifra en rojo responde a un factor puntual: la masiva venta de acciones que vienen protagonizando los fondos de inversión que fueron acreedores de Latam Airlines durante el Capítulo 11, quienes hasta enero habían vendido alrededor de 25% de la propiedad por US$ 2.400 millones.

Al descontar este fenómeno, el flujo es positivo y se alinea con el auge de inversión en fondos indexados —ETF— que invierten desde el extranjero en Chile. Según Bloomberg, en 2025 los flujos hacia ETF en Chile se incrementaron 75%, la mayor variación porcentual de la región.

¿Punto de inflexión?

La euforia que vive el país se da en medio de un auge de los mercados emergentes. El año pasado, América Latina fue la región más destacada del planeta, impulsada por retornos bursátiles que duplicaron el promedio de los emergentes y triplicaron el de Estados Unidos.

El presidente del DCV recordó que, tras una década dominada por los activos estadounidenses, la región ha estado bastante olvidada en el mundo de los inversionistas, y hoy estos han vuelto a reconocer la importancia de diversificarse más allá del dólar.

Pese a que son pocos los que ponen en duda el liderazgo de EEUU, para muchos la tendencia de diversificar e invertir en emergentes recién comienza. Según JP Morgan, los fondos de renta variable de emergentes registraron una de sus mayores entradas en la última semana de enero, marcando uno de los inicios de año más sólidos del sector en dos décadas.