Siete Magníficas europeas para ganar en 2026

Siete grandes valores europeos se cuelgan la medalla de tener más del 75% de recomendaciones de compra y un potencial de revalorización de entre el 15% y el 50% a doce meses.

Las consideradas siete magníficas del Viejo Continente están lideradas por la neerlandesa de tecnología Wolters Kluwer y la alemana de Defensa Rheinmetall, que cotizan con un descuento de cerca del 50%.

Wolters Kluwer

Vende software y soluciones profesionales (salud, cumplimiento, legal, finanzas) que muchas empresas necesitan. Es un segmento relativamente defensivo, con demanda recurrente incluso en entornos económicos difíciles. La compañía, que cae en Bolsa en lo que va de año 45,34% y tiene un potencial del 53%, hasta los 138 euros, obtiene la mayor parte de sus ingresos de suscripciones, licencias de software y servicios recurrentes, en lugar de depender de ventas puntuales. Estos ingresos recurrentes ofrecen estabilidad, previsibilidad de flujos y permite márgenes elevados incluso ante volatilidad. Su elevada generación de caja le permite recomprar acciones y mantener una política de dividendos atractiva.

Rheinmetall

Muy distinta es la historia de la alemana de Defensa, que se anota un 144% en el parqué desde enero y lidera las alzas del Euro Stoxx 50. Pese a todo aún puede escalar un 46%, hasta los 2.211 euros, nuevo récord, según el consenso de Bloomberg. Es un valor que recomiendan comprar más del 85% de las firmas de análisis que la siguen y ninguna vender. Los analistas justifican su optimismo por el efecto que tendrá en sus resultados el aumento estructural del gasto en defensa por parte de los gobiernos en Europa y su compromiso de acometer las inversiones a través de compañías nacionales. La alemana, ofrece un sólido crecimiento de la cartera de pedidos gracias a la diversificación de sus pedidos. A esto se suma el crecimiento que llega con las alianzas que sella con otras compañías del sector para aumentar la capacidad industrial y sinergias para complementar las líneas de negocio actuales y posicionarse como empresa líder de defensa en Europa. Entre las firmas más optimistas está Morgan Stanley, que estira su rally hasta los 2.500 euros, un 58% por encima del cierre de ayer.

Deutsche Telekom

Con un 100% de consejos de compra y un recorrido alcista del 35%, sobresale la teleco alemana, que se ha quedado atrás por la debilidad del dólar, en un año en que su sector en Europa suma más del 9%. Tiene el mayor potencial alcista en años, según los registros de Bloomberg. A su favor juega la exposición a EEUU a través de su filial T-Mobile, que a medio plazo le aporta un crecimiento más sólido que otras empresas de telecos europeas. Se le considera un gran generador de caja con pago de dividendos estable que le da un perfil defensivo.

Prosus

Tiene un recorrido alcista del casi el 30% y un 80% de consejos de compra. El conglomerado de inversiones tecnológicas globales tiene un núcleo muy fuerte con Tencent pero también una cartera variada en comercio electrónico, pagos, fintech, entre otros negocios. El valor sube un 36% este año y en JPMorgan valoran Prosus en 79 euros, por encima de los 67,31 euros del consenso de Bloomberg y de los 52 a los que cotiza. Los expertos consideran que su cotización no refleja todo el valor de los negocios que posee, especialmente el de su participación en Tencent.

AB InBev

Propietaria de marcas como Budweiser y Corona, tiene un potencial de revalorización del 27% y más del 82% de consejos de compra. AB InBev ha mostrado resultados fuertes últimamente con márgenes operativos robustos, lo que sugiere que puede generar beneficios sostenibles, aunque no crezca mucho en volumen. La empresa anunció un ambicioso programa de recompra de acciones por valor de miles de millones de dólares, esto suele interpretarse como una señal de confianza de la firma en su propio valor. Firmas como Goldman Sachs, Bernstein y Jefferies apuntan que AB InBev combina tamaño global, marcas reconocidas y demanda estable, lo que la hace atractiva para inversores con un horizonte de medio y largo plazo.

Infineon

Es de los valores de calidad que cotizan con descuento y que son compra clara para más del 90% de las firmas de inversión. Entre las más optimistas está Bernstein que sitúa su precio objetivo en 51 euros, por encima de los 43,12 euros del consenso, que ya le supone un recorrido alcista del 17%. Esta firma destaca el liderazgo de la alemana en semiconductores clave necesarios en servidores para IA (posee una cuota del 3% de cuota en microcontroladores automotrices y un 29% en semiconductores de potencia).

AXA

Los analistas destacan del segundo grupo asegurador europeo su elevada solvencia y fortaleza de balance. Sabadell la tiene entre sus favoritos y confía en que suba su beneficio entre el 5% y el 8% al año de 2024 a 2026 en un entorno favorable en demanda y precios del seguro a nivel global. Cotiza con un descuento del 16% en Bolsa y tiene una rentabilidad por dividendo del 6% creciente, a lo que se suma la recompra de acciones.