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Robot humanoide chino supera al récord humano en media maratón en Beijing

La segunda edición de la media maratón robótica, en la que las máquinas compitieron junto a corredores humanos, no fue solo un espectáculo tecnológico.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 10:38 hrs.

Inteligencia Artificial robots deportes
<p>El robot de la tecnológica china Honor Device completó media maratón en 50 minutos y 26 segundos. (Foto: Reuters)</p>

El robot de la tecnológica china Honor Device completó media maratón en 50 minutos y 26 segundos. (Foto: Reuters)

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