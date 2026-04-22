El robot Ace de Sony marca un hito al derrotar en ping-pong a jugadores humanos de primer nivel con un control basado en IA
Alcanzó un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa.
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Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
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