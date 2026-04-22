El robot Ace de Sony marca un hito al derrotar en ping-pong a jugadores humanos de primer nivel con un control basado en IA

Ace es el primer robot en alcanzar un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa. (Foto: Reuters)

Alcanzó un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa.

Un robot autónomo de ping-pong llamado Ace marcó un hito para la inteligencia artificial y la robótica en Tokio al competir y derrotar incluso a jugadores humanos de primer nivel, una hazaña que podría presagiar una gran variedad de aplicaciones para ingenios igualmente hábiles.

Creado por la división de investigación en IA de la firma japonesa Sony, Ace es el primer robot en alcanzar un rendimiento de nivel experto en un deporte físico competitivo que requiere decisiones rápidas y una ejecución precisa, afirmó el director del proyecto.

Según indicó, Ace lo logró empleando percepción de alta velocidad, control basado en IA y un sistema robótico de última generación.

Desde 1983 ha habido varios robots que juegan al ping-pong, pero hasta ahora eran incapaces de rivalizar con competidores humanos altamente cualificados. Ace cambió eso con sus actuaciones frente a jugadores de élite y profesionales en partidos que siguieron las reglas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa y fueron dirigidos por árbitros con licencia.

"A diferencia de los videojuegos, donde los sistemas de IA anteriores superan a los expertos humanos, los deportes físicos y en tiempo real (...) siguen siendo un gran reto por sus requisitos de interacciones rápidas y precisas cerca de obstáculos y al límite del tiempo de reacción humano", dijo Peter Dürr, director de Sony AI Zurich y responsable del proyecto Ace de Sony AI.

El objetivo del proyecto no era solo competir en tenis de mesa, sino desarrollar conocimientos sobre cómo los robots pueden percibir, planificar y actuar con una velocidad y precisión similares a las de los humanos en entornos dinámicos, señaló Dürr.

"El éxito de Ace, con su sistema de percepción y su algoritmo de control basado en el aprendizaje, sugiere que técnicas similares podrían aplicarse a otras áreas que requieren un control rápido y en tiempo real", dijo Dürr, autor principal del estudio sobre los logros de Ace publicado el miércoles en la revista Nature.

Esas áreas podrían incluir "la robótica de fabricación y de servicios, así como aplicaciones en los ámbitos del deporte, el entretenimiento y los ámbitos físicos críticos para la seguridad", remarcó.

En los partidos detallados en el estudio, Ace ganó en abril de 2025 tres de cinco encuentros contra jugadores de élite y perdió dos contra profesionales, el nivel más alto de este deporte. Sony AI afirmó que, desde entonces, venció a jugadores profesionales en diciembre de 2025 y el mes pasado.