Acciones de bancos vuelven a “conquistar” al mercado y cierran un sólido primer semestre en bolsa

La mayor inflación registrada en el período, derivada del conflicto en Medio Oriente, fue el principal catalizador del buen desempeño del sector financiero en la plaza bursátil.

El sector bancario volvió a captar el interés de los inversionistas durante el primer semestre y se posicionó entre las industrias con mejor desempeño de la Bolsa de Santiago.

El liderazgo entre los papeles del IPSA lo obtuvo Banco de Chile, cuyas acciones acumularon un alza de 11,3% al cierre de esta edición. Le siguieron Banco Santander, con un avance de 10,5%; Bci, con un incremento de 6,5%; e Itaú, con un crecimiento de 3,5%.

En tanto, las acciones de BICE -compañía que cotiza en el IGPA (Índice General de Precios de Acciones)- avanzaron 3,4% en 2026.

“Si analizamos las rentabilidades acumuladas en el año, mientras el IPSA muestra un retorno de 5%, el componente financiero exhibe valores cercanos a 12%, justamente impulsado por un sector bancario que ha mostrado buenos fundamentos con rentabilidades en el negocio en torno a 15%”, explicó a DF el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo.

11,3% suben los papeles de Banco de Chile en lo que va de 2026.

Fundamentos

Los analistas coincidieron en que el principal impulso provino de la mayor inflación registrada durante el primer semestre, derivada del conflicto entre EEUU e Irán, que impactó principalmente entre marzo y abril y favoreció los resultados del negocio bancario.

“El escenario de mayor inflación en el primer semestre, ayudó a impulsar a los bancos. Además, uno ve que la expansión de la utilidad alcanzada hasta los registros es de 39,5%, lo que es muy positivo”, sostuvo el subgerente de estudios de Bci Corredor de Bolsa, Marcelo Catalán.

A ello se sumó un crecimiento de 20,7% en los ingresos durante el período. BICE Inversiones agregó que otro elemento que favoreció al sector fue “una posible anticipación del mercado de la aprobación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que podría impulsar la inversión y en consecuencia el crecimiento en las carteras de la banca”.

Los expertos también destacaron que la industria llega a esta etapa de 2026 con una posición financiera robusta. Pese a que las colocaciones aún no recuperan plenamente su dinamismo, la banca exhibe un índice de adecuación de capital de 16,85%, por sobre las exigencias regulatorias y superior a 15,38% con que cerró 2025.

“Todo esto ocurre pese a que el crédito aún no crece como se pronosticaba, lo que podría ser - una vez esto empiece a materializarse- un impulso adicional para el sector”, planteó el senior advisor en riesgo y regulación de Deloitte, Franco Rizza.

Lo que viene

Los analistas sostuvieron que los fundamentos que han respaldado el desempeño bursátil de la banca continúan vigentes para la segunda mitad del año. En ese escenario, Bci Corredor de Bolsa actualizó sus precios objetivos para la acción de Banco de Chile, desde $ 182 a $ 205 por acción, y para Banco Santander, desde $ 76,94 a $ 85 por papel hacia fines de 2026.

“Hacia adelante, lo que el mercado estaría descontando es que el segundo semestre el ciclo del crédito debiera recuperarse gradualmente impulsando una economía que ya estaría alcanzando el punto más bajo en junio-julio, para iniciar una especie de rebote en la última parte del año”, precisó Jaramillo.