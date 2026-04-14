EEUU levanta sanción al Banco Central de Venezuela y la banca estatal
La licencia permitirá operaciones de servicios financieros tanto para Banco Central de Venezuela como para los bancos estatales como Tesoro y Digital de los Trabajadores.
Noticias destacadas
Estados Unidos otorgó dos nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela, incluida una que permite realizar transacciones financieras con el Banco Central y la banca estatal, y otra para funcionarios de Caracas, según documentos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro.
La licencia señaló que se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales: Venezuela, Tesoro y Digital de los Trabajadores.
Empresa de Televisa y Starlink anuncian alianza para llevar internet satelital empresarial a México
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación, también se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.
Invitación a participar en Encuesta de Relaciones Laborales 2026
¿Eres parte de una gerencia, subgerencia o jefatura del área de gestión de personas en grandes empresas? La Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, junto a Diario Financiero, te invitan a participar en su encuesta.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete