EEUU levanta sanción al Banco Central de Venezuela y la banca estatal

La licencia permitirá operaciones de servicios financieros tanto para Banco Central de Venezuela como para los bancos estatales como Tesoro y Digital de los Trabajadores.

Estados Unidos otorgó dos nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela, incluida una que permite realizar transacciones financieras con el Banco Central y la banca estatal, y otra para funcionarios de Caracas, según documentos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro.

La licencia señaló que se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales: Venezuela, Tesoro y Digital de los Trabajadores.

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