Anamaria Sayre, la productora de 26 años que llevó 31 minutos a Tiny Desk
Llegó a NPR hace cuatro años, como estudiante en práctica, y hoy es una importante productora a cargo de potenciar la presencia latina en el popular espacio. El éxito rotundo de la sesión de 31 minutos que este lunes animó no sólo al público chileno, también de varios países de Latinoamérica, con más de 1 millón de reproducciones en sus primeras 12 horas, da cuenta de su talento,
Hoy tiene 26 y es presentadora de podcasts, radio y vídeo, reportera y productora de la estación. Su misión es potenciar la diversidad de sonidos que definen la cultura latina, por eso durante octubre -Mes de la Música Latina que ella misma ideó- ella está a cargo de la programación musical de Tiny Desk.
Además de fichar a 31 minutos, Anamaría convocó a la chilena Fran Straube y su proyecto musical Rubio, que debutó la semana pasada. Durante esta temporada también se presentan Fito Paez, Carlos Vives y Gloria Estefan, entre los más consagrados, y una serie de bandas emergentes de latinoamérica. En años anteriores la productora ha estado a cargo de las sesiones de artistas como Nicki Nicole, Karol G, Juanes y Ca7riel y Paco Amoroso.
