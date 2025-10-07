Click acá para ir directamente al contenido
Anamaria Sayre, la productora de 26 años que llevó 31 minutos a Tiny Desk

Llegó a NPR hace cuatro años, como estudiante en práctica, y hoy es una importante productora a cargo de potenciar la presencia latina en el popular espacio. El éxito rotundo de la sesión de 31 minutos que este lunes animó no sólo al público chileno, también de varios países de Latinoamérica, con más de 1 millón de reproducciones en sus primeras 12 horas, da cuenta de su talento,

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 21:50 hrs.

música cultura entretencion
