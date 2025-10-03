Click acá para ir directamente al contenido
La fintech curicana que compró el negocio de prepago de Fpay

Fundada en Curicó por cuatro amigos de colegio, Haulmer nunca levantó capital y es rentable desde 2020. Este año facturarán US$ 35 millones, tienen 40 mil clientes y procesan US$ 140 millones al mes. Tras comprar la sociedad Digital Payments, que operaba el negocio de prepago de FPay, obtuvieron licencia para operar como emisor de tarjetas. Sus fundadores ya registraron la empresa en México y Perú, y proyectan dar el salto para convertirse en el neobanco de las pymes.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 4 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
