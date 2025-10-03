Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Tras 13° edición en Espacio Riesco: la historia de la feria chilena de clase mundial que conquista al rubro alimentario

La iniciativa fue ideada por el chileno Andrés Ilabaca y busca ser un punto de encuentro entre todos los actores que participan del ecosistema de la industria alimentaria. A la fecha, el evento es considerado como la feria austral más importante del mundo en su categoría.

Por: DF MAS

Publicado: Viernes 3 de octubre de 2025 a las 20:45 hrs.

<p>Tras 13° edición en Espacio Riesco: la historia de la feria chilena de clase mundial que conquista al rubro alimentario</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Exsocio de una cooperativa mapuche y acciones de Vapores: lo que declararon Nicolás Grau y Esteban Valenzuela
2
Coffee break

El variopinto grupo de exalumnas del Villa María que serán destacadas en los 85 años del colegio
3
Coffee break

El encuentro sobre family offices que reunió a los Casanueva, Del Río, Pavez y Anastassiou en Zapallar
4
Coffee break

El operador del icónico funicular del Pan de Azúcar que quiere hacerse cargo del nuevo Teleférico Pío Nono
5
Coffee break

Ya hay relevo: quién es la nueva gerenta de recursos humanos de Buk
6
Guía de Ocio

Guía de Ocio: El rey se sube al ring en cines
7
Personaje

Julia Navarro: “No manejo el ego porque no lo tengo”
8
Viajes

Más allá de los moai: las nuevas rutas de Rapa Nui

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete