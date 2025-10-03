Tras 13° edición en Espacio Riesco: la historia de la feria chilena de clase mundial que conquista al rubro alimentario

La iniciativa fue ideada por el chileno Andrés Ilabaca y busca ser un punto de encuentro entre todos los actores que participan del ecosistema de la industria alimentaria. A la fecha, el evento es considerado como la feria austral más importante del mundo en su categoría.

Tres días. 35.000 metros cuadrados. 50 mil visitantes. 20 delegaciones de países invitados. 1.600 stands. Esas son algunas de las cifras que describen la magnitud y los resultados de la edición número 13 de la feria Food & Service, desarrollada entre el martes y jueves de esta semana en Espacio Riesco. La iniciativa fue ideada por el chileno Andrés Ilabaca y busca ser un punto de encuentro entre todos los actores que participan del ecosistema de la industria alimentaria.

A la fecha, el evento es considerado como la feria austral más importante del mundo en su categoría, afirma su creador. Año a año reciben a cientos de actores del rubro de los alimentos que ofrecen sus productos, chefs que ofrecen preparaciones propias, se brindan charlas, catas, actividades y diversas instancias para compartir “en un entorno que es amigable y que se presta para conversar no solamente cosas de negocios, sino que también sobre el día a día”, explica Ilabaca.

La primera edición de Food & Service tuvo lugar en el 2011, también en Espacio Riesco. Tras casi 28 años de trabajo en la empresa de alimentos Aramark y organizar varias ferias con proveedores internos, Ilabaca decidió montar un espacio abierto al público. La primera edición se organizó con 70 expositores del mundo de la alimentación. Entre ellos, Agrosuper, PF y Ariztía. El éxito fue total: recibieron a 5.000 personas.

Durante los años siguientes, decidieron ampliar la carpeta de expositores e invitaron a actores del rubro del equipamiento, logística, distribución, embalaje, equipos gastronómicos, entre otros. “Aquí el supermercado se acerca a la industria pyme. Si yo (como emprendedor) quiero salir a vender un producto, aquí mismo me encuentro directamente con el jefe de categoría del supermercado”, explica Ilabaca.

En 2014, la iniciativa cruzó fronteras y trajeron a su primer invitado de honor internacional: Perú. A la fecha, por Food & Service han pasado delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Brasil e Italia. “Todos ellos han mostrado aquí su cultura, su folklore, su arte y su gastronomía”, explica su fundador. Además, desde hace un par de años se elige a una región de Chile como invitada especial al evento. Este 2025, fue la región del Biobío. En materia de innovación, a través de un trabajo con Emprende Tu Mente y Transforma Alimentos, también instaló un pabellón con 50 stands de diferentes foodtech.

Ahora, Ilabaca cuenta que ya están trabajando en la próxima convocatoria. El 1 de noviembre, precisa, se comenzará a comercializar la edición 2026.