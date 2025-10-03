Click acá para ir directamente al contenido
El desconocido proyecto acuícola de un grupo de inversionistas chilenos en Baja California

Un grupo de empresarios locales apostó por Baja California para levantar el primer proyecto de salmónidos en México. Con US$ 20 millones invertidos, Baja Trout ya produce trucha steelhead bajo la marca Azero, que abastece restaurantes con estrellas Michelin en la región. Con un modelo sustentable, planes de expansión a 7 mil toneladas en 2028 y costos logísticos mucho menores que en Chile, buscan conquistar tanto el mercado mexicano como el estadounidense.

Por: Azucena González y Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 4 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

