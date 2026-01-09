5 lugares para disfrutar el verano en Santiago
Una selección de parques urbanos, rincones verdes y espacios culturales para recorrer con niños durante las vacaciones, propone la plataforma y comunidad Umatu.cl que guía a las familias a vivir experiencias memorables con sus hijos. Aquí algunos panoramas que invitan a aprender, jugar y compartir tiempo en familia, sin salir de la capital.
Llegan las vacaciones de verano y con ellas el tiempo para bajar el ritmo, salir de la rutina y reconectar con la ciudad desde otra mirada. Para quienes se quedan en Santiago, la invitación es a aprovechar el tiempo libre recorriendo parques y espacios culturales que permiten aprender, descansar y compartir en familia. La capital cuenta con una red diversa de áreas verdes, museos y parques urbanos que invitan a descubrir el patrimonio, fomentar el juego libre y disfrutar del aire libre sin salir de la ciudad. Estas son cinco recomendaciones en Santiago para ir con niños, pensadas para combinar naturaleza, cultura y momentos de descanso.
1. Plaza Gabriela Mistral, Cerro San Cristóbal
Dentro de uno de los grandes íconos naturales de la capital existe un rincón menos conocido y especialmente encantador: la Plaza Gabriela Mistral. Su acceso está frente a la piscina Tupahue (estación del mismo nombre del teleférico) y se llega cruzando un puente colgante que conduce a un espacio rodeado de vegetación. Juegos vintage, locomotoras, resbalines de concreto y senderos sombreados hacen de este lugar una invitación a explorar sin apuro y a dejar que los niños jueguen con libertad.
Ubicación: Accesos por Pío Nono y Pedro de Valdivia Norte, Providencia
Horario: Todos los días, 06:00 a 20:30 hrs. (según sector)
Entrada: Gratis
2. Museo de la Vivienda, Tradicional Local
Bosque Santiago es un centro de educación ambiental al aire libre, ubicado en el Parque Metropolitano, que se extiende por 180 hectáreas y propone una experiencia didáctica y entretenida para toda la familia. En su interior se encuentra el Museo de la Vivienda Tradicional Local, un recorrido de aproximadamente un kilómetro que presenta viviendas de distintas épocas, construidas a escala real con materiales representativos. Un panorama ideal para aprender jugando y conversar sobre historia, territorio y formas de habitar.
Ubicación: Camino La Pirámide 6.000, Huechuraba
Horario: Martes a domingo y festivos, 10:00 a 19:00 hrs.
Entrada: Gratis
3. Parque El Huinganal
Ubicado en un entorno precordillerano, Parque El Huinganal se caracteriza por su abundante vegetación, la presencia del estero El Gabino y amplias zonas verdes para descansar o improvisar un picnic. Cuenta con áreas de juegos integradas al paisaje, senderos y mesas, lo que lo convierte en un lugar perfecto para el juego libre, el movimiento y el contacto directo con la naturaleza.
Ubicación: Avenida El Rodeo 13.566, Lo Barnechea
Horario: Todos los días, 08:00 a 20:00 hrs. (referencial)
Entrada: Gratis
4. Museo Chileno de Arte Precolombino
Uno de los espacios culturales más relevantes del país, el Museo Precolombino invita a conocer las culturas originarias de América Latina a través de piezas arqueológicas, textiles y objetos ceremoniales. Sus exposiciones permanentes y temporales están pensadas desde un enfoque educativo, lo que lo convierte en una excelente alternativa para introducir a niños y niñas en la historia, el arte y la diversidad cultural del continente.
Ubicación: Bandera 361, Santiago Centro
Horario: Martes a domingo, 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada: Gratis para menores de 10 años, $ 3.000 público nacional y residentes
5. Parque de la Familia
Diseñado como un espacio de encuentro comunitario, el Parque de la Familia destaca por sus pasarelas sobre una gran laguna alimentada con agua filtrada del río Mapocho. A esto se suman juegos de agua, áreas verdes con flora nativa, senderos para caminar o andar en bicicleta, juegos infantiles, canchas deportivas y un anfiteatro. Una alternativa completa y accesible para pasar una mañana o una tarde entera en familia.
Ubicación: Avenida Costanera Sur, Quinta Normal
Horario: Todos los días, 09:00 a 20:00 hrs.
Entrada: Gratis
