Guía de Ocio: El esperado retorno de Paul Thomas Anderson
Cine, series, arte y arquitectura son algunos de ingredientes culturales que trae este fin de semana.
Caos y hermandad
Jude Law y Jason Bateman en la pantalla de inicio de Netflix ya es un incentivo para adentrarse en Black rabbit la serie de ocho episodios que muestra a los actores como dos hermanos dispares. Jake está a cargo de un bar restaurant que busca coronarse como el mejor de Nueva York. Vince vuelve a la gran manzana tras un largo tiempo fuera de escena y un pasado conflictivo.
Consigo trae deudas impagables que los arrastrarán a todos al mundo del crimen. Acción, suspenso y algo de humor oscuro, la serie cuenta con episodios dirigidos por el propio Bateman y otros a cargo de Laura Linney, dupla que ya sobresalió juntos en la serie Ozark.
En varias sedes y gran programación vuelve la Bienal de Arquitectura y Urbanismo
Bajo el concepto Doble exposición, la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, propone una reflexión sobre cómo intervenir lo existente en un país marcado por cambios constantes, crisis climática y escasez de recursos. Los espacios expositivos conforman un circuito por el eje Alameda en Santiago, con sedes como la Iglesia San Francisco de Borja, el GAM, el Colegio de Arquitectos de Chile, Centro Cultural CEINA, Barco galería, Parroquia de la Veracruz, el Parque San Borja y Edificio de rentas calpe – El Cuervo.
Hasta el 5 de octubre en Santiago -y luego se extenderá a regiones-. El acceso es gratuito y la programación está disponible en bienaldearquitectura.cl
La Humanidad según Peter Pollak
El arquitecto y pintor inauguró su primera exposición individual en Chile, Humana Realidad. Mirada Expresionista y Simbólica en la Galería Eduardo Lira. Tras más de cuatro décadas participando en proyectos arquitectónicos tanto en Chile como en el extranjero, hace dos años Peter Pollak decidió dedicarse a la pintura consolidando un estilo expresionista propio.
La búsqueda de identidad, la condición humana y su dimensión psicológica son los ejes de su obra, donde además se hace presente la naturaleza y las metáforas. (Luis Pasteur 5782, Vitacura). @peterpollak.cl
Al cine a vivir lo nuevo de Paul Thomas Anderson
La crítica -en su gran mayoría- se ha rendido a sus pies. Que Steven Spielberg la haya catalogado de “casi perfecta” y la haya visto ya tres veces, es una llamativa promoción. Se trata de Una batalla tras otra, la última cinta de Paul Thomas Anderson, director de Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), There Will Be Blood (2007) y Licorice Pizza (2021), entre otras.
Con Leonardo DiCaprio como protagonista y un elenco que además incluye nombres como Regina Hall, Sean Penn y Benicio del Toro. La trama se centra en Bob Ferguson, un exrevolucionario que tras 16 años de aparente retiro, vuelve obligado a la acción cuando un antiguo enemigo secuestra a su hija. El reencuentro con su pasado lo obligará a enfrentarse también a sus fantasmas. Disponible en salas de cines, la cinta amerita verse en la gran pantalla.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
