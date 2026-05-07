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Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, tras gira por Silicon Valley: “Estamos trabajando con estas compañías para crear las condiciones que permitan que el ecosistema de IA exista en Chile”

El Canciller, junto a la ministra de Ciencia, se reunió con siete grandes tecnológicas en EEUU. Dijo que Chile compite con otros países para captar las “fábricas de IA” y que “es temprano” para anuncios.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Silicon Valley Bank Estados Unidos relaciones exteriores Cancillería Renato Olmos Inteligencia Artificial
<p>Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, tras gira por Silicon Valley: “Estamos trabajando con estas compañías para crear las condiciones que permitan que el ecosistema de IA exista en Chile”</p>

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