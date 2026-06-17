La estrategia de Mercado Libre para detectar fraudes, falsificaciones e infracciones con inteligencia artificial

La compañía combina IA, aprendizaje automatizado, análisis de imágenes y colaboración con marcas y autoridades para detectar riesgos antes de que lleguen a los usuarios.

Según el último Reporte de Transparencia de Mercado Libre, la compañía argentina de comercio electrónico y servicios financieros digitales, tras analizar 1.084 millones de publicaciones durante el segundo semestre de 2025, logró detectar el 99% de las infracciones a sus políticas en el grupo revisado, aplicando tecnología y con la colaboración de marcas y autoridades. Por ejemplo, identificó el 93% de las infracciones en propiedad intelectual.

La directora de propiedad intelectual y protección de marcas de Mercado Libre, Paula Fernández, explicó que detrás de los resultados hay una estrategia para anticipar riesgos asociados a fraudes, productos falsificados, artículos prohibidos, vulneraciones de propiedad intelectual e intercambios indebidos de datos personales. Esta combina inteligencia artificial (IA), aprendizaje automatizado, mecanismos de validación y trabajo con autoridades y marcas.

Fernández contó que en 2018 la compañía argentina empezó a complementar las denuncias recibidas a través del Brand Protection Program (Programa de Protección de Marcas) con remociones proactivas basadas en los aprendizajes obtenidos de esos reportes, sumando IA y aprendizaje automático.

“Primero se trabajó con detección basada en reglas y algoritmos semánticos, y con el tiempo se incorporaron modelos capaces de identificar patrones de riesgo y detectar publicaciones potencialmente infractoras de forma automática, incluso antes de que fueran reportadas por los titulares de derechos”, afirmó.

La empresa utiliza herramientas que analizan el historial de la plataforma para reconocer “comportamientos sospechosos” y adaptarse a las nuevas tácticas de los infractores.

También usa “filtros inteligentes de texto” que revisan publicaciones, mensajes y reseñas para identificar intentos de fraude o intercambio indebido de datos personales, y sistemas de detección de logos para detectar posibles falsificaciones.

La ejecutiva señaló que también revisan criterios como la coherencia entre títulos, fotografías y marcas, precios inferiores a los de productos originales y cambios inusuales en el comportamiento de las cuentas.

El modelo se complementa con la alianza Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance, que reúne a más de 40 marcas y asociaciones para fortalecer los modelos de detección y desarrollar estrategias.

Foco en falsificaciones

Fernández indicó que, ante la sofisticación de las prácticas infractoras, priorizarán soluciones para detectar las publicaciones que ocultan o alteran logos en imágenes y para identificar el “lenguaje en código” que utilizan los infractores para anunciar productos falsificados.

“También seguimos enfocados en combatir las falsificaciones vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA y ofertas asociadas a infracciones de derechos de autor”, dijo.