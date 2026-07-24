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Las dudas y retos que despiertan los modelos de IA que se salen de control

Los incidentes asociados a OpenAI y Anthropic reactivaron el debate sobre cómo enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, justo cuando Chile debe definir un marco regulatorio para la inteligencia artificial.

Por: M. Zecchetto y R. Olmos

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 11:57 hrs.

Inteligencia Artificial IA tecnología Ciberataque Ciberseguridad OpenAI Anthropic ChatGPT
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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