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Caviar chileno en B&E y la cargada agenda de Quiroz: la trastienda del Chile day

El jueves por la noche, mientras Manhattan recibía a empresarios, inversionistas y ejecutivos chilenos, una invitación empezó a circular en entre los actores: “¿Vas donde Barros?”.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Sofía Fuentes
<p>Caviar chileno en B&E y la cargada agenda de Quiroz: la trastienda del Chile day</p>

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