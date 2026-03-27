Con canciller y editor del Financial Times: los detalles del próximo seminario de BTG Pactual Chile
El canciller expondrá sobre la estrategia para captar inversión extranjera y el rol de Chile en el escenario internacional. Uno de los puntos centrales será el diálogo entre André Esteves, senior partner de BTG Pactual, y Michael Stott, editor del Financial Times.
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BTG Pactual Chile alista la versión 2026 de su Latam Focus, cita que reunirá el próximo 22 de abril a más de 800 líderes del mundo político y financiero en el Hotel W de Santiago. El encuentro busca formalizar un pacto público-privado para reactivar el mercado de capitales y atraer inversiones.
La apertura estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. El canciller expondrá sobre la estrategia para captar inversión extranjera y el rol de Chile en el escenario internacional.
Uno de los puntos centrales será el diálogo entre André Esteves, senior partner de BTG Pactual, y Michael Stott, editor del Financial Times. En la conversación, el banquero brasileño analizará las oportunidades de la región en los mercados globales frente a la mirada del medio británico.
El cierre de la jornada quedará en manos de Juan Guillermo Agüero -CEO de BTG Pactual Chile-, quien moderará un panel con figuras del Congreso.
Participarán los senadores Arturo Squella, Javier Macaya, Andrea Balladares y Beatriz Sánchez, y analizarán las reformas políticas necesarias para recuperar el dinamismo del mercado local y su apertura internacional.
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