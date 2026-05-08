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¿Dónde se trasladará Start-Up Chile?

La aceleradora pública dependiente de Corfo se instalará desde julio de 2026 en NIDO Lucía, el proyecto de innovación que Territoria desarrolla en el ex edificio de Enel en el centro de Santiago.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 19:48 hrs.

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<p>¿Dónde se trasladará Start-Up Chile?</p>

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