El ingreso de Glampi al mercado hotelero
La startup chilena lanzó “Social Bookings”, una nueva línea enfocada en hoteles y reservas automatizadas desde Instagram y TikTok mediante inteligencia artificial.
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Glampi, plataforma chilena enfocada en alojamientos en la naturaleza, anunció el lanzamiento de una nueva línea de negocio llamada “Social Bookings”, enfocada en el segmento hotelero.
La startup opera como una red nacional que conecta viajeros con destinos de naturaleza y experiencias de alojamiento outdoor full equipadas. A través de su plataforma web, ofrece reservas en distintos destinos, incluyendo carpas, domos, yurtas, burbujas y otros formatos de glamping. Sin embargo, ahora han decidido ir más allá y ampliarse al mercado de los hoteles con una categoría denominada “Glampi Hotels Collection”, orientada a hoteles en entornos naturales y concebida para expandirse a experiencias y vuelos.
El modelo busca transformar la inspiración generada en redes sociales en reservas directas mediante automatizaciones de IA y ofertas opacas. Según la compañía, la plataforma funcionará como inventario detrás de campañas en Instagram Reels y TikTok, con un esquema de cobro 100% variable por reserva.
La automatización permitirá generar reservas directamente desde Instagram, ofreciendo descuentos exclusivos visibles sólo para usuarios que interactúen con publicaciones específicas. La IA responderá mensajes directos y comentarios de manera inmediata, las 24 horas, para capturar el impulso de compra y concretar reservas en cualquier horario.
Actualmente, Glampi ya trabaja con hoteles como CasaMolle, Noi Blend, Puma Lodge, Refugia Chiloé, &Beyond Vira Vira, Casa Real, UNAI y Taka Matanzas, entre otros.
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