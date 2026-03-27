El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río
Según quedó consignado en un documento judicial fechado el 20 de marzo pasado, la situación se produjo porque, a propósito de la compra de un inmueble ubicado en esa comuna por parte de Del Río Silva, este dejó un vale vista por $ 158,2 millones en custodia en una notaría.
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Un robo ocurrido los primeros días de enero afectó a Nicolás del Río Silva, uno de los siete hijos del empresario José Luis del Río Goudie. Y fue en Pichilemu en que ocurrieron los hechos.
Según quedó consignado en un documento judicial fechado el 20 de marzo pasado, la situación se produjo porque, a propósito de la compra de un inmueble ubicado en esa comuna por parte de Del Río Silva, este dejó un vale vista por $ 158,2 millones en custodia en una notaría.
Y ocurrió que la referida notaría de Pichilemu, de Isabel Margarita Chadwick Vergara, sufrió un robo y sustracción de su caja fuerte, donde estaba el referido documento.
De ahí que Del Río Silva tuvo que emprender las acciones legales correspondientes de extravío, bloqueo y no pago del referido documento.
Nicolás del Río Silva, abogado de profesión, ha tenido amplios intereses y desarrollos en la Región de O´Higgins, pues a través de la sociedad Tralcán empujó en el pasado una iniciativa agrícola, en un campo de más de 328 hectáreas en la zona de Las Cabras, Cocalán, para desarrollar allí cultivos de paltos en un tercio del predio, y todo el restante para conservación de bosque y ecoturismo.
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