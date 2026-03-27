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El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río

Según quedó consignado en un documento judicial fechado el 20 de marzo pasado, la situación se produjo porque, a propósito de la compra de un inmueble ubicado en esa comuna por parte de Del Río Silva, este dejó un vale vista por $ 158,2 millones en custodia en una notaría.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:10 hrs.

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<p>El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río</p>

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