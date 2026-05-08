Ex Palantir, Instacart y McKinsey: así está armado el equipo de IA que Walmart potencia desde Chile

El cambio de domicilio bursátil dejó la pista clara. El 9 de diciembre de 2025, Walmart trasladó oficialmente sus acciones desde la Bolsa de Nueva York -donde transaba hace 53 años- al Nasdaq Global Select Market. Y desde el 20 de enero pasado entró al índice Nasdaq-100, dejando explícito que el gigante del retail ya no se mira a sí mismo como un retailer puro, sino como una compañía de tecnología.

Detrás del movimiento hay un equipo que el grupo viene reforzando con perfiles de la frontera tech. La cabeza global es Daniel Danker, el actual EVP de AI, Product and Design, quien aterrizó en Walmart en agosto pasado tras cuatro años y medio como Chief Product Officer de Instacart, y con paso previo por Uber Eats, Facebook y Shazam.

En Chile, la apuesta corre en paralelo. A principios de 2025 sumaron al ex McKinsey Gonzalo Oyanedel -computer scientist de University of Chicago y MBA de Chicago Booth- para crear desde cero el área de inteligencia artificial. Hoy lidera un equipo de 50 personas dedicado sólo a IA, dentro de una operación tecnológica local que totaliza 500 ejecutivos.

En noviembre de 2025 se incorporó otra ficha relevante: Gonzalo Jara, quien venía de dos años en Palantir. El vínculo con Palantir, de hecho, ya había dado fruto antes. Junto a la firma de Alex Karp, el equipo chileno aceleró “Carrito Listo”, un sistema que aprende los patrones de consumo de cada cliente y le sugiere productos olvidados. La iniciativa nació en Chile y hoy se está implementando en otros países donde opera Walmart.

En paralelo, el equipo está testeando agentes para gerentes de tienda que reciben información en tiempo real sobre el desempeño del local vía audífono, conectados a Gemini, de Google.

Ese mismo eje con Google empuja otra apuesta. Walmart es uno de los socios de lanzamiento del Universal Commerce Protocol (UCP), el estándar abierto que Sundar Pichai presentó en enero pasado en Nueva York y que pretende convertirse en el lenguaje común para que agentes de IA compren en nombre de los consumidores. Junto a la cadena estadounidense participan Shopify, Target, Etsy, Wayfair, BigCommerce, PayPal y Stripe.