La lucha de los cerveceros independientes por cambiar el impuesto a la cerveza

El gremio elaboró una propuesta y la presentó durante el gobierno de Gabriel Boric. La iniciativa no prosperó y quedó sin avances. Con la llegada de una nueva administración, los cerveceros retomaron el trabajo. Actualizaron la información recopilada, revisaron cambios tributarios implementados en distintos países y elaboraron una nueva propuesta.

Cuando un grupo de cerveceros se reunió en Puerto Varas en 2018 para formar la Asociación de Cerveceros Independientes de Chile (ACI), el objetivo era representar a una industria compuesta por pequeñas empresas repartidas por todo el país. Ocho años después, la organización reúne a 113 socios activos y más de 130 empresas, y hoy los cerveceros independientes comparten una preocupación: dado que el impuesto a la cerveza se calcula sobre el precio de venta, las cervezas artesanales, que suelen ser más caras que las industriales, terminan pagando más impuesto por cada litro comercializado.

La inquietud derivó en un trabajo técnico que comenzó en 2021. Durante la pandemia, la asociación encargó un estudio para analizar cómo se grava la cerveza en distintos lugares. El trabajo fue liderado por Luis Urruticoechea, fundador de Tamango, junto a Tomás Arce, quienes revisaron la experiencia de países de la OCDE y del G8. La conclusión fue que mientras en esos mercados el impuesto suele calcularse según el volumen o contenido alcohólico del producto, en Chile la cerveza paga un impuesto equivalente al 20,5% de su precio de venta.

Con esos antecedentes, el gremio elaboró una propuesta y la presentó durante el gobierno de Gabriel Boric. La iniciativa no prosperó y quedó sin avances. Con la llegada de una nueva administración, los cerveceros retomaron el trabajo. Actualizaron la información recopilada, revisaron cambios tributarios implementados en distintos países y elaboraron una nueva propuesta.

Esta semana una delegación integrada por Andrés Pérez Peric, actual presidente de la asociación y dueño de la cervecería La Montaña, Urruticoechea y Arce se reunió con el coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, Sebastián Vallebona, para presentar el documento.

La propuesta busca reemplazar el actual impuesto por un monto fijo por litro producido. Según el documento entregado al Gobierno, una cervecería artesanal de referencia paga actualmente cerca de $ 406 por litro al Fisco, mientras que las grandes empresas pagan alrededor de $ 209 por litro. La ACI plantea un impuesto de $ 258 por litro, acompañado por una exención parcial para pequeños productores.

El material quedó en manos de Hacienda. La asociación espera una respuesta durante las próximas semanas y no descarta que, si la iniciativa avanza, se conforme una mesa técnica con organismos como el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.